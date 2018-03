Μια πεζογέφυρα κατέρρευσε σήμερα στην κομητεία Μαϊάμι-Ντέιντ της Φλόριντας, σε έναν αυτοκινητόδρομο με έξι λωρίδες κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν στα συντρίμμια πολλά οχήματα που περνούσαν από κάτω.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς.

Η γέφυρα συνδέει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντας με την πόλη Σουιτγουόερ και είχε εγκαινιαστεί πριν από λίγες ημέρες, το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Δεν είχε ωστόσο ανοίξει ακόμη για το κοινό.

Το κανάλι CBS Miami πρόβαλε εικόνες στις οποίες διακρίνονται πυροσβέστες να σκαρφαλώνουν στα συντρίμμια ενώ την ίδια ώρα νοσηλευτές δίνουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες στον δρόμο. Ένας μεγάλος γερανός και πολλά ασθενοφόρο βρίσκονταν στην περιοχή για να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες των οχημάτων και να απομακρύνουν τους τραυματίες.

Ένα άλλο τοπικό κανάλι, το NBC 6 South Florida, έκανε λόγο για πολλούς νεκρούς, επικαλούμενο την Τροχαία Αυτοκινητόδρομων της Φλόριντας.

Η αστυνομία του Μαϊάμι έχει καλέσει τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα πάντα με τις εικόνες που μετέδιδε το CBS Miami, η γέφυρα καταπλάκωσε τουλάχιστον τρία οχήματα.

Emergency crews respond to collapsed pedestrian bridge at Florida International University in Miami, FL. Several people were killed, officials say. https://t.co/3kekuhxuF7 pic.twitter.com/hYupV1ctDK

— ABC News (@ABC) March 15, 2018