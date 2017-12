Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα βρέφος, ενώ τέσσερις τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, από πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη συνοικία Μπρονξ της Νέας Υόρκης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του τούβλινου κτιρίου και πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε στους ψηλότερους ορόφους, διευκρίνισε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ντάνιελ Νίγκρο στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν με τον δήμαρχο της πόλης. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται, πρόσθεσε.

Δεν έχουν δοθεί μέχρι τώρα περισσότερα στοιχεία για τα αίτια της φωτιάς. Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός WABC, που ανήκει στο δίκτυο του ABC, μετέδωσε πως η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 19:00 (τοπική ώρα) στον τρίτο όροφο πενταώροφης πολυκατοικίας.

Νωρίτερα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης ανέφερε μέσω Twitter ότι της αναφέρθηκαν 15 σοβαροί τραυματισμοί πολιτών και ότι πάνω από 160 στελέχη της αναπτύχθηκαν στο σημείο. Μια εκπρόσωπος της αστυνομίας, η Τίφανι Φίλιπς, είχε δηλώσει ότι υπάρχουν νεκροί, αλλά ο αριθμός τους δεν ήταν ακόμη γνωστός.

«Τα θύματα εντοπίστηκαν σε διάφορους ορόφους του κτιρίου και είναι ηλικίας από ενός έως 50 χρονών» είπε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης Ντάνιελ Νίγκρο.

«Αυτή η τραγωδία είναι, ως προς το μέγεθός της, αναμφίβολα ιστορική» πρόσθεσε ο ίδιος. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν περισσότεροι από 170 πυροσβέστες.

Εξωτερικά του κτιρίου, στην πλευρά που είναι ορατή, δεν υπάρχουν σοβαρές καταστροφές, όπως φαίνεται στις εικόνες που μεταδίδουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί.

Νωρίτερα, ο Ερικ Φίλιπς, εκπρόσωπος Τύπου του δημάρχου Μπιλ ντε Μπλάζιο, είπε ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, όπως μετέδωσε το Associated Press.

Ο ίδιος αργότερα σημείωσε στο Twitter: «Θα υπάρξουν κι άλλοι (νεκροί). Φρικτό».

Οι πυροσβέστες έσωσαν τουλάχιστον δεκαπέντε άτομα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, ο οποίος δήλωσε στη New York Daily News ότι δώδεκα από αυτούς βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στην είσοδο του κτιρίου με συγγενείς ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του να φωνάζουν για βοήθεια.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο Ξέινραλ Κόλινς, εξέφρασε φόβους πως ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν νεκρά παιδιά.

UPDATE: FDNY personnel report that 10 people were killed in the five-alarm fire, which was just labeled under control. pic.twitter.com/At0BWSsmrn

— Citizen (@citizenapp) December 29, 2017