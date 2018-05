Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σήμερα στην Τρίπολη, από επίθεση βομβιστών αυτοκτονίας στην έδρα της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής της Λιβύης (HNEC) που έχει αναλάβει να οργανώσει τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές στη χώρα.

Τέσσερις ένοπλοι επιτέθηκαν στο κτίριο της HNEC νωρίς το πρωί, όπως ανέφερε ο Μοχάμαντ αλ Ντάμτζα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας της λιβυκής πρωτεύουσας.

«Σκότωσαν τους φρουρούς και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των ανθρώπων που βρίσκονταν στο κτίριο», πρόσθεσε.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας τουλάχιστον οι δύο από τους δράστες πυροδότησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς που έφεραν επάνω τους. Το κτίριο τυλίχτηκε στις φλόγες και έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν πλέον θέσει την κατάσταση υπό τον έλεγχό τους.

Exclusive Alnabaa: Video from the scene of #explosion at the #HNEC building in #Tripoli#Alnabaa #Libya pic.twitter.com/vs5Yu8XOAt

— Alnabaa TV Channel (@ALNABAA_EN) May 2, 2018