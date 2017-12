Ο Ντόναλντ Τραμπ θεώρησε ότι είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να ειρωνευτεί για την κλιματική αλλαγή, την ώρα που οι βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες πλήττονται σκληρά από κύμα ακραίου ψύχους με θερμοκρασίες μέχρι και -40 βαθμών Κελσίου.

«Στα ανατολικά, μπορεί και να είναι η παραμονή της ΠΙΟ ΚΡΥΑΣ ημέρας του χρόνου που έχει ποτέ καταγραφεί. Ισως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο αυτήν την παλιά καλή υπερθέρμανση του κλίματος από την οποία η χώρα μας, αλλά καμία άλλη χώρα, ετοιμαζόταν να πληρώσει ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ για να προστατευθεί. Καλυφθείτε!», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!

