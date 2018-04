Ο «γυμνός ένοπλος», ο άνδρας που την Κυριακή σκότωσε τέσσερις ανθρώπους σε εστιατόριο κοντά στο Νάσβιλ του Τενεσί, συνελήφθη νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Ο Τράβις Ράινκινγκ, 29 ετών, «τέθηκε υπό κράτηση, συνελήφθη πριν από λίγα λεπτά» ανέφερε η αστυνομία με ανάρτησή της στο Twitter.

Σε βάρος του Ράινκινγκ είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονίες, αφού πυροβόλησε και σκότωσε τέσσερις πελάτες και εργαζόμενους σε εστιατόριο στην κωμόπολη Άντιοκ, στα νοτιοανατολικά του Νάσβιλ, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Μπήκε στο κατάστημα οπλισμένος με ένα ημιαυτόματο τουφέκι, τύπου AR-15 και «άνοιξε πυρ». Στη συνέχεια, έβγαλε το τζάκετ που φορούσε και εγκατέλειψε πεζός το σημείο.

BREAKING: Travis Reinking apprehended moments ago in a wooded area near Old Hickory Blvd & Hobson Pk. pic.twitter.com/00ukga37s6

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 23, 2018