Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για τη Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI) που δόθηκαν μόλις στη δημοσιότητα, οι στρατιωτικές δαπάνες για το 2017 ανήλθαν σe 1,739 τρισ. δολάρια (1,45 τρισ. ευρώ). Αυτό σημαίνει ότι την περασμένη χρονιά καταγράφηκαν οι υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, σημειώνοντας μάλιστα αύξηση 1,1% σε σχέση με το 2016.

Στην κορυφή της λίστας του SIPRI βρίσκονται οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Σαουδική Αραβία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σταθερά στην πρώτη θέση με 610 δισ δολάρια. Άλλωστε, αντιπροσωπεύουν το 35% στην παγκόσμια αγορά όπλων, καθώς ξοδεύουν περισσότερα από όσα και οι επτά χώρες μαζί που ακολουθούν στη λίστα με τις υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες. Σύμφωνα με aljazeera, ο προϋπολογισμός του αμερικανικού Πενταγώνου θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Οι στρατιωτικές δαπάνες της Κίνας, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ανέρχονται σε 228 δισ. δολάρια και σύμφωνα με το SIPRI η Κίνα καταγράφει τη μεγαλύτερη δυνατή αύξηση: Με οικονομικά δεδομένα του 2016, η Κίνα δόδεψε επιπλέον 12 δισ. δολάρια. Εξού και σύμφωνα με το think tank του στρατιωτικού σχεδιασμού της χώρας, το μερίδιο της στις παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες διπλασιάστηκε από το 2008 σε ποσοστό 13%. Η Σαουδική Αραβία «άρπαξε» την τρίτη θέση από τη Ρωσία με δαπάνες 69,4 δισ. δολαρίων.

Παρά το δυσθεώρητο ποσό των 1,739 τρισ. δολαρίων, οι αμυντικές δαπάνες της Ρωσίας μειώθηκαν κατά 20%, ποσοστό που μεταφράζεται σε 66,3 δισ. δολάρια. Η πρώτη μείωση καταγράφηκε το 1998 και το Ινστιτούτο αποδίδει τη μείωση στην πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Η Ινδία «έστειλε» τη Γαλλία στην 5η θέση της λίστας, με δαπάνες ύψους 64 δισ. δολαρίων. Την υπόλοιπη λίστα του Top 10 αποτελούν η Γαλλία (57,8 δισ), η Βρετανία (47,2 δισ), η Ιαπωνία (45, 4 δισ), η Γερμανία (44,3 δισ) και η Νότια Κορέα (39,2 δισ).

«Αιτία σοβαρής ανησυχίας»

Και οι 29 σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δαπάνησαν το 2017 συνολικά 900 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιπροσωπεύει το 52% των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών, σύμφωνα με το SIPRI.

Οι στρατιωτικές δαπάνες τόσο στην κεντρική όσο και στη δυτική Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 12% και 1,7%, αντίστοιχα το 2017, γεγονός που αποδίδεται «εν μέρει στην αυξανόμενη ρωσική απειλή».

«Το ράλι των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών αποτελεί αιτία σοβαρής ανησυχίας» δήλωσε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, Jan Eliasson. «Υπονομεύει την αναζήτηση διπλωματικών, ειρηνικών λύσεων για τις εστίες πολέμου στον κόσμο».

Όπως αναφέρει το SIPRI τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα περιλαμβάνουν τις δαπάνες των στρατιωτικών επιχειρήσεων, τις αγορές όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, τους μισθούς, όπως επίσης και τα κονδύλια του στρατού για έρευνα και ανάπτυξη.

Ο Pieter Wezeman, επικεφαλής στο Πρόγραμμα Στρατιωτικών Μεταφορών και Στρατιωτικών Δαπανών του SIPRI, με αφορμή τη δημοσίευση της επισκόπησης του 2017 από το Ινστιτούτου, απάντησε στις ερωτήσεις της Deutsche Welle για τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Μέση Ανατολή, τη Ρωσία, αλλά και την Αφρική.

«Αν λάβουμε υπόψη ότι τα στοιχεία δεν είναι απολύτως αξιόπιστα, η αύξηση που καταγράφεται είναι πολύ μικρή. Είναι επίσης σαφές ότι σε παγκόσμια κλίμακα, οι στρατιωτικές δαπάνες έχουν σταθεροποιηθεί σε ένα υψηλό επίπεδο. Αντίθετα, σε περιφερειακό επίπεδο, διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές. Όσον αφορά στην Κίνα, για παράδειγμα, ενώ καταγράφεται άνοδος 5,6%, οι εν λόγω δαπάνες συμβαδίζουν με την άνοδο του ΑΕΠ. Συνεπώς, δεν πρόκειται για κάποια δραματική αλλαγή. Ωστόσο, η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής -μιλώντας για τις στρατιωτικές δαπάνες-πολύ πίσω από τον νούμερο ένα επενδυτή του πλανήτη, τις ΗΠΑ και την ίδια στιγμή πολύ πιο μπροστά από τις επόμενες χώρες της λίστας».

-Τι δείχνει η στρατηγική αυτή για τις πολιτικές φιλοδοξίες της Κίνας;

«Η Κίνα είναι μια πολύ μεγάλη χώρα με πολύ μεγάλη οικονομία, που δεν επιθυμεί τον ρόλο της περιφερειακής δύναμης. Όπως είναι αυτονόητο, θέλει να είναι παγκόσμια δύναμη. Έχει μεγάλες φιλοδοξίες και αυτό αντανακλάται βεβαίως, στις στρατιωτικές δαπάνες της».

- Το γεγονός ότι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν τις δαπάνες των εξοπλιστικών και ξοδεύουν για την Άμυνα περισσότερο και από τις επτά χώρες μαζί που ακολουθούν στη λίστα του Top 10, τι σημαίνει;

«Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη προωθήσει μεγαλύτερο προϋπολογισμό για τις στρατιωτικές δαπάνες, παρά τις αντιδράσεις αυτών που απαιτούν μείωση. Προς το παρόν, ο Τραμπ έχει επιβληθεί, εξού και οι στρατιωτικές δαπάνες, όπως έχει ανακοινωθεί, θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια».

