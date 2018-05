Τα διάσημα σουηδικά κεφτεδάκια… δεν είναι σουηδικά, αλλά τουρκικά.

Η εν λόγω «αποκάλυψη» έγινε από τον επίσημο λογαριασμό της χώρας στο twitter, το @swedense, με τα τουρκικά ΜΜΕ να κάνουν πάρτι.

«Τα σουηδικά κεφτεδάκια στην πραγματικότητα στηρίζονται σε μια συνταγή που έφερε στη χώρα ο βασιλιάς Κάρολος ΧΙΙ από την Τουρκία στις αρχές του 18ου αιώνα», αναφερόταν στον επίσημο λογαριασμό της Σουηδίας.

«Αυτά τα διάσημα σουηδικά κεφτεδάκια που τρώτε στα Ikea είναι στην πραγματικότητα τουρκικά, παραδέχεται η σουηδική κυβέρνηση, τουίταρε το TRT World, η τουρκική κρατική τηλεόραση, φτιάχνοντας μάλιστα και βίντεο.

Το πρακτορείο Anadoly της Τουρκίας μίλησε ακόμη και με την Annie Mattson, του τμήματος λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα, η οποία επιβεβαίωσε ότι όταν έχασε μια σημαντική μάχη κατά της Ρωσίας το 1709, ο Κάρολος και ότι έμεινε από τον στρατό του κατέφυγαν στη Μολδαβία της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Κάρολος, που κάποτε ήταν γνωστός ως «το Λιοντάρι του Βορρά» για την πρώιμη στρατιωτική του ανδρεία, κατέλαβε το θρόνο το 1697 σε ηλικία 15 ετών.

Those famous Swedish meatballs you get in IKEA are actually Turkish, admits the Swedish government pic.twitter.com/BdiDqs00EN

— TRT World (@trtworld) May 2, 2018