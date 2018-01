Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο Αμερικανός αστροναύτης Τζον Γιανγκ, που περπάτησε στη Σελήνη το 1972 και έβαλε στα κρυφά ένα σάντουιτς με παστό μοσχαρίσιο κρέας σε τροχιά, κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που τον ανέδειξε στο μοναδικό πρόσωπο το οποίο πέταξε σε τρία διαστημικά προγράμματα της NASA.

Ο Γιαγκ, ο οποίος ταξίδεψε συνολικά έξι φορές στο διάστημα, απεβίωσε το βράδυ του Σαββάτου στην οικία του στο Χιούστον από επιπλοκές που προκάλεσε στην υγεία του η πνευμονία από την οποία νοσούσε, ανέφερε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο εκπρόσωπος τύπου της Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυπηγικής και Διαστήματος των ΗΠΑ Άλαρντ Μπιούτελ.

«Η NASA και ο κόσμος έχασαν έναν πρωτοπόρο» επισημαίνεται επιπλέον σε ένα δελτίο Τύπου της υπηρεσίας.

Ο πρώην κυβερνήτης δοκιμών του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ήταν ο ένατος κατά σειρά άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη, μια εμπειρία που έζησαν άλλοι τρεις αστροναύτες έπειτα από εκείνον. Αναδείχθηκε σε ένα από τους πιο επιτυχημένους αστροναύτες στην ιστορία των αμερικανικών διαστημικών προγραμμάτων.

Ο Τζον Γιανγκ ταξίδεψε στο διάστημα δύο φορές κατά τη διάρκεια του προγράμματος Gemini της NASA στα μέσα της δεκαετίας του 1960, δύο φορές στις αποστολές του Apollo και δύο φορές με διαστημικά λεωφορεία τη δεκαετία του 1980. Ήταν ο μόνος που πέταξε και στους τρεις τύπους προγραμμάτων.

Σε ένα tweet που έστειλε η NASA, ο Γιανγκ περιγράφεται ως ο «πιο έμπειρος αστροναύτης μας», που πήρε σύνταξη το 2004 έπειτα από 42 χρόνια καριέρας στη διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ.

Astronaut John Young, who passed away at age 87, led a storied career that spanned three generations of spaceflight. He flew to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. See images from his career: https://t.co/WOAGKrbo9h pic.twitter.com/WiqjvofHc8

— NASA (@NASA) January 7, 2018