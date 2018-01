Η τραγουδίστρια Ντολόρες Ο’ Ριόρνταν του ιρλανδικού συγκροτήματος εναλλακτικού ροκ The Cranberries απεβίωσε αιφνιδίως σε ηλικία 46 ετών, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Ιρλανδίας RTE.

Η Ιρλανδή ροκ σταρ άφησε την τελευταία της πνοή στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου του Λονδίνου.

Ζούσε τα τελευταία χρόνια στην βρετανική πρωτεύουσα και ήταν η φωνή του συγκροτήματος D.A.R.K.

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή από τον ατζέντη της, ο οποίος δεν προχώρησε σε περισσότερες λεπτομέρειες αναφέροντας μόνο ότι ήταν «ξαφνικό» και πως η οικογένειά της είναι «συντετριμμένη». Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν διευκρινιστεί.

Η Ντολόρες Ο’ Ριόρνταν, που βρισκόταν στο Λονδίνο για ηχογράφηση, ήταν επί 13 χρόνια η βασική φωνή και στιχουργός του συγκροτήματος, μέχρι τη διάλυσή του, το 2003. Η Ντολόρες έγινε μέλος των Cranberries σε ηλικία 18 ετών, ενώ τα τελευταία χρόνια ακολούθησε σόλο καριέρα μέχρι το 2009, που το συγκρότημα επανενώθηκε και έκανε περιοδείες σε όλον τον κόσμο.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της, όπως και του συγκροτήματος των Cranberries ήταν το zombie στην δεκαετία του 1990.

Στις μοναδικές επιτυχίες του συγκροτήματος συγκαταλέγονται τα Animal Instict, Ode to my family, Ridiculous Thoughts.

Οι Cranberries έχουν στο ενεργητικό τους τέσσερα top 20 Billboard, 8 hit singles και πάνω από 40.000.000 πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως.

Το 2003, κι ενώ σύμφωνα με τη δισκογραφική τους ετοίμαζαν τον έκτο δίσκο τους, οι Cranberries ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους. Η Ντολόρες Ο' Ριόρνταν ήθελε να αφοσιωθεί αποκλειστικά στα τέσσερα παιδιά της. «Ηθελα απλώς να ζήσω τα πράγματα που είχα χάσει από περιοδεία σε περιοδεία και από στούντιο σε στούντιο. Στα είκοσί μου χρόνια ήμουν σταρ, χωρίς να ξέρω τίποτα από τη ζωή», είχε δηλώσει. «Ηθελα να αφήσω τη μουσική για λίγο και να ζήσω σαν ένας κανονικός άνθρωπος. Να καταλάβω ποια είμαι πέρα από την μπάντα. Σε αυτό το διάστημα κυκλοφόρησα δύο προσωπικούς δίσκους -το "Are You Listening?" και το "Νο Baggage"- χωρίς όμως να νιώθω κάποια πίεση να φτιάξω εμπορικά τραγούδια. Ηταν σαν να είχα επιστρέψει στην εποχή που ήμουν έφηβη και απλά έγραφα την μουσική που μου άρεσε».

Ωσπου ξαναβγήκε στον δρόμο με την μπάντα της και τον νέο λάιβ δίσκο τους, «Bualadh Bos: The Cranberries Live». Η περιοδεία, όμως, ήταν γεμάτη απρόοπτα. Δύο φορές οι Cranberries αναγκάστηκαν να ακυρώσουν τις συναυλίες τους, πρώτα στο Μεξικό και μετά στην Ιταλία, εξαιτίας προβλημάτων στις φωνητικές χορδές της Ντολόρες. Αλλά η υπόλοιπη περιοδεία πραγματοποιήθηκε κανονικά, ενώ ανάμεσα στις επιτυχίες τους οι Cranberries έπαιζαν και τα τραγούδια από τους προσωπικούς της δίσκους. Οσο για νέο υλικό, «υπάρχουν ιδέες αλλά δεν βιαζόμαστε», είχε πει η Ο' Ριόρνταν. «Αν κάτι μάθαμε όλα αυτά τα χρόνια μαζί, είναι να ζούμε το παρόν και να μην πολυασχολούμαστε με το μέλλον».

Η Ντολόρες Ο' Ριόρνταν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Έπασχε από διπολική διαταραχή με αποκορύφωμα το 2014 να καταδικαστεί για τη φασαρία που προκάλεσε εν μέσω πτήσης.

Την ίδια χρονιά χώρισε τον επί δύο δεκαετίες σύζυγό της Ντον Μπάρτον, πρώην μάνατζερ των Ντουράν Ντουράν με τον οποίον απέκτησαν 3 παιδιά.

Οι Cranberries είχαν αποπειραθεί να ξεκινήσουν περιοδεία το 2017 σε Βρετανία, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, την οποίαν ακύρωσαν λόγω των προβλημάτων υγείας, που αντιμετώπιζε η ίδια και τα απέδιδαν σε πόνους στην πλάτη.

Λίγα χρόνια νωρίτερα, τον Ιούλιο του 2010 για πρώτη φορά, μετά από επτά χρόνια, οι Cranberries βρέθηκαν ξανά μαζί στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων, όπου έδωσαν δυναμικό παρών, τραγουδώντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους στους χιλιάδες θαυμαστές τους που παραβρέθηκαν στη συναυλία για να απολαύσουν το αγαπημένο τους συγκρότημα.

Στο κατάμεστο από κόσμο Θέατρο Βράχων, το ιρλανδικό συγκρότημα ξεσήκωσε κυριολεκτικά το κοινό με τραγούδια από τα παλιά, όπως το Zombie, το Linger και το Promises. Η Ντολόρες Ο’ Ριόρνταν εντυπωσίασε τόσο με τις φωνητικές όσο και με τις χορευτικές της δυνατότητες. Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει πολλές επιτυχίες από τα άλμπουμ «Everybody else is doing it» και «Need to argue», το δίσκο που καθιέρωσε τη μπάντα, καθώς έγινε επτά φορές πλατινένιος στην Αμερική, πέντε φορές πλατινένιος στην Ευρώπη και κατέκτησε την κορυφή των charts σε πολλές χώρες.