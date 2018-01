Σε 48 ανήλθαν οι νεκροί από την πτώση λεωφορείου σε χαράδρα στο Περού.

Το λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό, εξετράπη από την πορεία του κι έπεσε σε μια απόκρημνη χαράδρα 100 μέτρων, πριν καταλήξει διαλυμένο στην παραλία από κάτω.

Το δυστύχημα συνέβη τις πρωινές ώρες στο οδικό τμήμα γνωστό και ως «η στροφή του διαβόλου», 45 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Λίμα.

«Η πτώση του λεωφορείου (...) προκάλεσε τουλάχιστον 48 θανάτους», ανακοίνωσε η τροχαία. Παράλληλα διευκρίνισε ότι η επιχείρηση για την ανάσυρση των σορών ανεστάλη αφού έπεσε η νύχτα, εξαιτίας της παλίρροιας.

Στο λεωφορείο επέβαιναν 55 επιβάτες και δύο οδηγοί. Μόλις έξι επιβάτες ανασύρθηκαν ζωντανοί και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, οι τέσσερις σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Rescue efforts underway after bus plunges off deadly cliff in Peru

*GRAPHIC VIDEO* https://t.co/2LLgNBxG3L pic.twitter.com/tQf1plhEKJ

— Ruptly (@Ruptly) January 3, 2018