Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε για πρώτη φορά σήμερα ότι πράγματι πλήρωσε την πορνοστάρ, Στόρμι Ντάνιελς για να εξαγοράσει τη σιωπή της, αλλά, πρόσθεσε, πως δεν χρησιμοποιήθηκαν χρήματα της προεκλογικής εκστρατείας του, ούτε είχε οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή μαζί της.

Σε μια σειρά πρωινών μηνυμάτων του στο Twitter, ο Τραμπ δήλωσε πως επέστρεψε στον δικηγόρο του, τον Μάικλ Κοέν, τα 130.000 δολάρια που ο τελευταίος πλήρωσε στη Ντάνιελς το 2016, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τη σιωπή της, όσον αφορά τη σχέση μιας νύχτας που φέρεται ότι είχε το 2006 με τον Τραμπ.

«Χρήματα από την εκστρατεία ή χρήματα από συνεισφορές δεν έπαιξαν κανέναν ρόλο σ' αυτήν τη συναλλαγή», έγραψε ο Τραμπ, κάνοντας μάλιστα ορθογραφικό λάθος στη λέξη «ρόλος» -- έγραψε roll αντί για role.

Τα σχόλιά του έγιναν αφού ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι, ο οποίος εντάχθηκε τον περασμένο μήνα στη νομική ομάδα του Τραμπ, δήλωσε χθες Τετάρτη πως ο Τραμπ επέστρεψε στον Κοέν τα χρήματα που ο τελευταίος είχε δώσει στην Ντάνιελς ως αντάλλαγμα για τη σιωπή της.

Ο Τραμπ είχε πει τον περασμένο μήνα σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One πως δεν γνώριζε για την πληρωμή στην Ντάνιελς ούτε για την προέλευση των χρημάτων.

Ο Λευκός Οίκος έχει αρνηθεί πως ο Τραμπ είχε κάνει ποτέ σεξ με την Στέφανι Κλίφορντ, όπως είναι το πραγματικό όνομα της Στόρμι Ντάνιελς.

Mr. Cohen, an attorney, received a monthly retainer, not from the campaign and having nothing to do with the campaign, from which he entered into, through reimbursement, a private contract between two parties, known as a non-disclosure agreement, or NDA. These agreements are..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

Ερωτηθείσα για τα τελευταία σχόλια του Τζουλιάνι και του Τραμπ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς είπε σήμερα στο Fox News πως δεν μπορεί να σχολιάσει, καθώς η υπόθεση συνεχίζεται στα δικαστήρια.

...very common among celebrities and people of wealth. In this case it is in full force and effect and will be used in Arbitration for damages against Ms. Clifford (Daniels). The agreement was used to stop the false and extortionist accusations made by her about an affair,...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

Ο Τζουλιάνι, σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News, δήλωσε πως ο Τραμπ δεν γνώριζε τις λεπτομέρειες της διευθέτησης μέχρι πριν από περίπου 10 ημέρες και πρόσθεσε πως η συμφωνία με τη Ντάνιελς έγινε για προσωπικούς λόγους, σε μια προσπάθεια να προστατευθεί η οικογένεια του Τραμπ.

Η Ντάνιελς έχει καταθέσει δύο αγωγές σε βάρος του Τραμπ, μία για να αποδεσμευθεί από μια συμφωνία μη αποκάλυψης, την οποία είχε υπογράψει τον Οκτώβριο του 2016 λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου με αντάλλαγμα τα 130.000 δολάρια, και μια άλλη για δυσφήμηση.

Ερωτηθείς σήμερα για τα μηνύματα του προέδρου στο Twitter, ο δικηγόρος της, ο Μάικλ Αβενάτι, δήλωσε στο MSNBC πως ο πρόεδρος είναι πλέον εκτεθειμένος σε άλλη μια ενδεχόμενη αγωγή για δυσφήμηση.

...despite already having signed a detailed letter admitting that there was no affair. Prior to its violation by Ms. Clifford and her attorney, this was a private agreement. Money from the campaign, or campaign contributions, played no roll in this transaction. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

«Η υπόθεσή μας μόλις έγινε εκθετικά καλύτερη», δήλωσε ο Αβενάτι. «Το θέμα δεν είναι το σεξ .. το θέμα είναι η συγκάλυψη».

Στα σημερινά του μηνύματα, ο Τραμπ γράφει πως το συμβόλαιο του 2016 χρησιμοποιήθηκε για να σταματήσουν «ψευδείς και εκβιαστικές κατηγορίες οι οποίες διατυπώνονταν από (την Ντάνιελς) σχετικά με μια υπόθεση» και πως το συμβόλαιο αυτό παραβιάσθηκε.

Η Ντάνιελς μίλησε για την επαφή που είχε το 2006 με τον Τραμπ σε συνέντευξή της στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, η οποία προβλήθηκε τον Μάρτιο.

Ο Αβενάτι έχει δηλώσει πως η εμφάνισή της στην εκπομπή αυτή δεν παραβίασε τη συμφωνία, επειδή ο Τραμπ δεν είχε υπογράψει το συμβόλαιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ