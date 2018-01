Μια νέα τάση κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στη Αμερική, η οποία κατακρίνεται και έχει δημιουργήσει πλήθος αντιδράσεων, καθώς θεωρείται άκρως επικίνδυνη από τους επιστήμονες. Πρόκειται για το «ωμό νερό», δηλαδή το νερό που προέρχεται είτε από την βροχή, είτε από την υγρασία στην ατμόσφαιρα που περιβάλλει μία συγκεκριμένη περιοχή, είτε απευθείας από κάποια φυσική πηγή.

Η Live Water, είναι μια εταιρία που εδρεύει στο Λος Άντζελες και φαίνεται να έχει πολύ μεγάλος κέρδος από την πώληση του ωμού νερού, καθώς το μπουκάλι ενός λίτρου κοστίζει 27 δολάρια. «Το ωμό νερό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κανείς για να προστατέψει τον οργανισμό του. Πίνετε ακόμα νερό βρύσης; Στην πραγματικότητα πίνετε νερό από το καζανάκι της τουαλέτας ανακατεμένο με άλλα χημικά», δήλωσε ο Mukhande Singh, ιδρυτής της εταιρίας Live Water στους New York Times.

«Μπορεί να με θεωρήσετε συνωμοσιολόγο αλλά το νερό περιέχει πολλά χημικά όπως χλώριο και φθόριο, που χρησιμοποιείται και για την στοματική μας υγιεινή και δεν έχει κανένα όφελος στην οδοντιατρική μας υγεία», πρόσθεσε ο Mukhande Singh.

Σημειώνεται, ότι η Zero Mass Water, μια εταιρεία από την Αριζόνα, έχει αυξήσει τα κέρδη της από τον Νοέμβριο, εγκαθιστώντας συστήματα σε σπίτια ανθρώπων που τους επιτρέπουν να συλλέγουν νερό απευθείας από την ατμόσφαιρα που τους περιβάλλει.

Ωστόσο, οι καταναλωτές οφείλουν να γνωρίζουν ότι όταν μιλάμε για «ωμό νερό» αναφερόμαστε στο νερό που δεν έχει δεχθεί καμία απολύτως επεξεργασία και δεν έχει αποστειρωθεί, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο τοξικότητας του στο μέγιστο.

Σίγουρα το νερό της βρύσης δεν είναι άψογο ή απόλυτα ασφαλές. Αυτός, άλλωστε, είναι ένας από τους λόγους που δημιούργησε αυτή την επικίνδυνη «μόδα» με το… ωμό νερό.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα αυτής της νέας τάσης, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το πόσιμο νερό που δεν υποστεί επεξεργασία. «Χωρίς επεξεργασία νερού, υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι για την υγεία», δήλωσε στο New York Times ο Donald Hensrud, διευθυντής του Health Living Programme στην κλινική Mayo στο Rochester της Μινεσότα.

Ο Hensrud εξήγησε ότι η κατανάλωση ακατέργαστου νερού απειλεί την υγεία. Ασθένειες που συνδέονται με δημόσια συστήματα ύδρευσης περιλαμβάνουν ηπατίτιδα Α, σαλμονέλα, Ε. Coli, giardia και νοροϊό. Οι ασθένειες αυτές συνδέονται επίσης με το νερό από ιδιωτικά πηγάδια, τα οποία δεν διέρχονται από τα δημοτικά εργοστάσια επεξεργασίας υδάτων.

Η συντάκτης υγείας της Washington Post, Laura Helmuth, από τη μεριά της, δημοσίευσε στο twitter τους προβληματισμούς της σχετικά με τους κινδύνους της κατανάλωσης του ακατέργαστου νερού.

To: Anybody who drinks or is considering drinking "raw water." From: Everybody who has ever died of cholera, dysentery, typhoid fever, or tooth decay. Message: Do! Not! Be! A! F! -ing! Idiot! https://t.co/6HmYfgGbTb

— Laura Helmuth (@laurahelmuth) December 31, 2017