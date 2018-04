Οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας New York Times και του περιοδικού New Yorker έλαβαν το βραβείο Πούλιτζερ στην κατηγορία δημοσιογραφικού έργου που υπηρέτησε τον πολίτη για την κάλυψη των καταγγελιών σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος του παραγωγού του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν.

Τα Πούλιτζερ είναι τα πλέον περίβλεπτα βραβεία της αμερικανικής δημοσιογραφίας και απονέμονται από το 1917.

Οι Times και η Washington Post έλαβαν από κοινού το βραβείο ρεπορτάζ εθνικής σημασίας για την κάλυψη της έρευνας για τη ρωσική ανάμειξη στις προεδρικές εκλογές των Αμερικανικών προεδρικών εκλογών του 2016.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία του διεθνούς ρεπορτάζ για την αποκάλυψη των συνδέσεων του προέδρου των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε και των μονάδων της αστυνομίας της χώρας που προβαίνουν σε εξωδικαστικές δολοφονίες.

Στο πρακτορείο επίσης απονεμήθηκε διάκριση στην κατηγορία φωτογραφικού αφιερώματος για την μεταναστευτική κρίση των Ροχίνγκια.

We are announcing 102nd #Pulitzer Prizes from @columbiajourn @Columbia w/ @DanaCanedy https://t.co/YaTMjC0cYR

— The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) April 16, 2018