Οδηγός στο Σιάτλ οδήγησε το αυτοκίνητο της πάνω σε διαδηλωτές.

Υποστηρικτές της πρωτοβουλίας No New Youth Jail Campaign ζητούσαν την αναστολή κατασκευής ενός νέου σωφρονιστικού καταστήματος που χτίζεται στην πόλη, όταν όπως δείχνουν τα πλάνα, η γυναίκα συνέχισε να οδηγεί το αυτοκίνητο της επάνω τους, παρά τις φωνές.

Δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

Η οδηγός ακούγεται να λέει «αυτοί» σκότωσαν την κόρη της και να φωνάζει στους συγκεντρωμένους να μείνουν μακριά της.