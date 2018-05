Η γνωμάτευση του προσωπικού γιατρού του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη η οποία είχε δοθεί στη δημοσιότητα από την εκστρατεία του ρεπουμπλικάνου το 2015 και διαβεβαίωνε πως ο μεγιστάνας θα γινόταν «ο υγιέστερος άνθρωπος που θα εκλεγεί ποτέ στην προεδρία» των ΗΠΑ στην πραγματικότητα είχε υπαγορευθεί από τον ίδιο τον υποψήφιο, δήλωσε ο Χάρολντ Μπόρνστιν την Τρίτη.

«Υπαγόρευσε ολόκληρη την επιστολή. Δεν έγραψα αυτή τη γνωμάτευση», είπε ο Μπόρνστιν στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Αργότερα επανέλαβε τον ισχυρισμό και σε άλλη συνέντευξη που έδωσε στο NBC News. Σύμφωνα με το Reuters ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε όταν του ζητήθηκε σχόλιο για τις δηλώσεις του γιατρού.

Ο Μπόρνστιν, ο οποίος σημειώνει πως παρακολουθούσε τον Τραμπ από το 1980, φερόταν να είναι ο συγγραφέας της γνωμάτευσης που είχε προκαλέσει σάλο τότε, αφού ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες είχε υποβληθεί ο υποψήφιος ήταν «μόνο θετικά», ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων ήταν «απίστευτα άριστα», ότι «η φυσική του δύναμη και αντοχή» ήταν «καταπληκτική» πριν καταλήξει στο ότι «εάν ο Τραμπ εκλεγεί, μπορώ να δηλώσω χωρίς καμιά αμφιβολία ότι θα είναι ο υγιέστερος άνθρωπος που θα εκλεγεί ποτέ στην προεδρία».

Στις δηλώσεις που έκανε τώρα, ο Μπόρνστιν, είπε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, πως ο χαρακτηρισμός «ο υγιέστερος» μάλλον ήταν «μαύρο χιούμορ». Όπως υποστήριξε, ο Τραμπ του διάβασε την επιστολή ενώ εκείνος και η γυναίκα του κινούνταν με το αυτοκίνητό τους στο Σέντραλ Παρκ. Η εκστρατεία του Τραμπ έδωσε την υποτιθέμενη ιατρική γνωμάτευση στη δημοσιότητα τον Δεκέμβριο του 2015. Ο Τραμπ «υπαγόρευε» και «του έλεγα τι δεν μπορούσε να βάλει» στο κείμενο, πρόσθεσε ο γιατρός.

Trump's doctor, Dr. Harold Bornstein, tells NBC that Trump's bodyguard & lawyer spent 30 minutes raiding his office.

"I couldn't believe anybody was making a big deal about a drug that's to grow his hair, which seemed to be so important... what's the matter with that?" pic.twitter.com/R2XvAKim7h

— Aaron Rupar (@atrupar) May 1, 2018