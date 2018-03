«Ο Μάικ Πομπέο, επικεφαλής της CIA θα γίνει ο νέος μας υπουργός Εξωτερικών. Θα κάνει απίθανη δουλειά», έγραψε στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα, η Washington Post επικαλούμενη πηγές του Λευκού Οίκου δημοσίευσε την πληροφορία ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέπεμψε τον υπουργό Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον και ότι προτίθεται να τον αντικαταστήσει με τον αρχηγό της CIA, Μάικ Πομπέο.

Ο Τραμπ είχε ζητήσει από την περασμένη Παρασκευή από τον Τίλερσον να αποχωρήσει και ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέκοψε το ταξίδι του στην Αφρική τη Δευτέρα για να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον.

Η Τζίνα Χάσπελ, αναπληρώτρια διευθύντρια της CIA, θα αναλάβει τα καθήκοντα του Πομπέο, γεγονός που την καθιστά την πρώτη γυναίκα επικεφαλής της CIA.

Η αιφνιδιαστική αυτή αλλαγή στο διπλωματικό επιτελείο του Αμερικανού προέδρου -παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών δεν ήταν στο καλύτερο σημείο τους τελευταίους μήνες- έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση περί επικείμενης συνάντησης Τραμπ- Κιμ Γιονγκ Ουν.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018