Οπουδήποτε αλλού εκτός από το ασύδοτο καθεστώς οπλοκατοχής στις ΗΠΑ επιρρίπτει τις ευθύνες για το νέο μακελειό σε σχολείο ο Τραμπ.

‘Ετσι, τώρα «δείχνει» το FBI με ανάρτησή του στο twitter:

«Πολύ λυπηρό ότι το FBI έχασε τα πολλά σημάδια που έστελνε ο δράστης στο σχολείο της Φλόριντα. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Ξοδεύουν τόσο πολύ χρόνο προσπαθώντας να αποδείξουν τη συμπαιγνία της Ρωσίας με την προεκλογική καμπάνια μου. Δεν υπάρχει συμπαιγνία. Επιστρέψτε στα βασικά και κάντε μας όλους υπερήφανους!».

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Φεβρουαρίου 2018