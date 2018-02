«Χρόνια Πολλά» ευχήθηκε ο Τραμπ στον 40ό πρόεδρο των ΗΠΑ, με ένα Tweet στις 7 Φεβρουαρίου του 2018. Υπό κανονικές συνθήκες δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Το αντίθετο. Το πρόβλημα είναι ότι ο 40ός πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Ρόναλντ Ρίγκαν, ο οποίος πέθανε το 2004.

Τι άλλο να σχολιάσει κανείς…

HAPPY BIRTHDAY to our 40th President of the United States of America, Ronald Reagan! pic.twitter.com/JtEglBhm4c

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Φεβρουαρίου 2018