Για πολλούς η εξέλιξη ήταν απροσδόκητη: O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε την Πέμπτη να συναντηθεί το προσεχές διάστημα με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, με τον οποίο ενεπλάκη αφότου ανέλαβε την εξουσία σε μια επιθετική ανταλλαγή απειλών και προσβολών.

Ο τόπος και η ημερομηνία της συνάντησης του 45ου προέδρου των ΗΠΑ και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Αυτή η ανατροπή, αδιανόητη πριν από λίγες εβδομάδες, καταγράφεται έπειτα από μια διετία εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Πιονγκγιάνγκ, εν μέσω της επιτάχυνσης των βορειοκορεατικών προγραμμάτων για την απόκτηση πυρηνικών όπλων και διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων.

Σε σύντομο διάγγελμά του στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, το βράδυ της Πέμπτης, ο Τσανγκ Λι Ουνγκ, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της προεδρίας της Νότιας Κορέας, αποκάλυψε ότι ο Τραμπ αποδέχθηκε την πρόσκληση του Κιμ για την ιστορική σύνοδο κορυφής.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας «αναφέρθηκε στην επιθυμία του να συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ το συντομότερο δυνατό», είπε, εξηγώντας πως ο Κιμ δεσμεύθηκε να μην προχωρήσει σε νέες δοκιμές πυρηνικών όπλων ή βαλλιστικών πυραύλων και να συζητήσει την αποπυρηνικοποίηση της χώρας του με αντάλλαγμα εγγυήσεις για την ασφάλεια του καθεστώτος του. «Ο πρόεδρος Τραμπ (...) είπε ότι δέχεται να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν μέχρι τα τέλη Μαΐου, για να επιτευχθεί η μόνιμη αποπυρηνικοποίηση» της χερσονήσου, συμπλήρωσε.

Αμέσως μετά, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποδέχθηκε την πρόσκληση του αινιγματικού τριαντάρη βορειοκορεάτη ηγέτη.

Μέσω Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη «μεγάλη πρόοδο» όσον αφορά το ζήτημα της Βόρειας Κορέας, επιμένοντας στο γεγονός ότι ο ισχυρός άνδρας της Πιονγκγιάνγκ μίλησε για «αποπυρηνικοποίηση» και όχι απλά για το «πάγωμα» των προγραμμάτων της χώρας του. «Οι κυρώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ ωσότου εξευρεθεί συμφωνία», συμπλήρωσε.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, ο στρατηγός Χέρμπερτ Ρέιμοντ ΜακΜάστερ, αναμένεται να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις εξελίξεις.

Aμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι δεν επιδόθηκε επιστολή του Κιμ στον Τραμπ, όπως είχε αναφερθεί από μέσα ενημέρωσης νωρίτερα, αλλά η πρόκλησή του επιδόθηκε «προφορικά».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ :

• Γιατί οι ΗΠΑ είναι επιφυλακτικές με το «άνοιγμα φιλίας» του Κιμ;

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε εξέφρασε ικανοποίηση σήμερα για την «αλλαγή» της στάσης της Βόρειας Κορέας και την ανακοίνωση της προσεχούς συνόδου κορυφής Τραμπ-Κιμ, χαρακτηρίζοντας αυτή την εξέλιξη «το αποτέλεσμα της συνεργασίας (...) της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας για να ασκηθεί διαρκής ισχυρή πίεση σε συντονισμό με τη διεθνή κοινότητα».

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2018