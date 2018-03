Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, εάν η ΕΕ από την πλευρά της αυξήσει τους δασμούς σε βάρος αμερικανικών εταιρειών.

«Εάν η ΕΕ θέλει να αυξήσει περαιτέρω τους ήδη τεράστιους δασμούς και (εμπορικούς) φραγμούς στις αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκεί, εμείς απλά θα εφαρμόσουμε έναν δασμό στα αυτοκίνητά τους, τα οποία ελεύθερα εισρέουν στις ΗΠΑ», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Twitter, προσθέτοντας πως «θα καταστήσουν αδύνατη την πώληση των αυτοκινήτων μας (και άλλων αγαθών) εκεί. Μεγάλη εμπορική ανισορροπία!»

Επιπλέον, ο Τραμπ εξέφρασε τη δυσφορία του για το εμπορικό έλλειμμα, αποδίδοντάς το στις «πολύ χαζές εμπορικές συμφωνίες και πολιτικές μας».

Επαναλαμβάνοντας τις θέσεις που είχε παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του για τον προεδρικό θώκο, ο Τραμπ επισήμανε ότι οι εμπορικές συμφωνίες καταλήγουν να δίνουν τις αμερικανικές θέσεις εργασίας και τον πλούτο «σε άλλες χώρες που μας εκμεταλλεύονται εδώ και χρόνια».

«Γελάνε με το πόσο χαζοί υπήρξαν οι ηγέτες μας. Φτάνει!», συμπλήρωσε με ιδιαίτερα καυστικό τόνο.

Την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επιβολή τελωνειακών δασμών ύψους 25% στις εισαγωγές χάλυβα και 10% στις εισαγωγές αλουμινίου, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, μεταξύ αυτών της ΕΕ με τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μιλά για αντίμετρα.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2018