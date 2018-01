Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την επίσκεψή του στη Βρετανία, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις αρχές του έτους, επισημαίνοντας ότι είναι απογοητευμένος από το γεγονός «ότι η κυβέρνηση Ομπάμα πούλησε» την αμερικανική πρεσβεία στο Λονδίνο.

«Ο λόγος που ακύρωσα το ταξίδι μου στο Λονδίνο είναι ότι δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι η κυβέρνηση Ομπάμα πούλησε ίσως την καλύτερη πρεσβεία στο Λονδίνο που βρισκόταν σε περίοπτη θέση για "ψίχουλα" απλώς και μόνο για να κατασκευάσει μια νέα σε μια απομακρυσμένη περιοχή για 1,2 δισεκατομμύριο δολάρια», ανέφερε στο Twitter ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ωστόσο στον ιστότοπο της αμερικανικής πρεσβείας στο Λονδίνο αναφέρεται ότι η απόφαση για την αλλαγή του κτιρίου ελήφθη μήνες προτού αναλάβει την προεδρία ο Μπαράκ Ομπάμα τον Ιανουάριο του 2009. Τον Οκτώβριο του 2008 η αρμόδια υπηρεσία για την πρεσβεία και τα αμερικανικά προξενεία στη Βρετανία ανέφερε ότι η αλλαγή του κτιρίου πρέπει να γίνει για λόγους ασφαλείας.

«Κακή συμφωνία. Θέλανε να κόψω εγώ την κορδέλα- ΟΧΙ!», πρόσθεσε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018