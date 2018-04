Ο πρώην διευθυντής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας (FBI) Τζέιμς Κόμι δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που μεταδόθηκε την Κυριακή από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News ότι θεωρεί πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι επικίνδυνος, «ακατάλληλος από ηθική άποψη» για να ασκεί το αξίωμα, και κάνει «τρομακτική ζημιά» στους θεσμικούς κανόνες.

«Δεν πιστεύω τις ιστορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει πρόβλημα υγείας, ή βρίσκεται στα αρχικά στάδια της άνοιας», είπε ο Κόμι, σύμφωνα με το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξής του, όπως το δημοσιοποίησε το ABC. «Δεν πιστεύω ότι είναι ανίκανος από ιατρική άποψη. Πιστεύω ότι είναι ανίκανος από ηθική άποψη να είναι πρόεδρος», πρόσθεσε ο Κόμι, τον οποίο καθαίρεσε ο Τραμπ την 9η Μαΐου 2017.

«Ο πρόεδρός μας οφείλει να ενσαρκώνει και να παραμένει προσηλωμένος στις αξίες που βρίσκονται στην καρδιά της χώρας μας. Η πιο σημαντική (από αυτές τις αξίες) είναι η αλήθεια. Αυτός ο πρόεδρος δεν είναι ικανός να το κάνει», υποστήριξε ο Τζέιμς Κόμι.

«Ένας άνθρωπος (...) που μιλάει και συμπεριφέρεται στις γυναίκες σαν να είναι κομμάτια κρέατος, που λέει μόνιμα ψέματα για θέματα μεγάλα και μικρά κι επιμένει ότι ο αμερικανικός λαός τα πιστεύει, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κατάλληλος για να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, για ηθικούς λόγους. Και αυτή δεν είναι μια πολιτική δήλωση», ανέφερε.

«Είναι ακατάλληλος από ηθική άποψη να είναι πρόεδρος», επέμεινε.

Ακόμη, ο πρώην διευθυντής του FBI είπε πως ανησυχεί για το ενδεχόμενο ο αμερικανός πρόεδρος να είναι εκτεθειμένος σε εκβιασμό από τη Ρωσία, εξαιτίας του ισχυρισμού σύμφωνα με τον οποίο ήταν παρών όταν δύο ιερόδουλες ούρησαν η μια πάνω στην άλλη το 2013 σε ένα ξενοδοχείο στη Μόσχα.

Στην αποκλειστική συνέντευξή του στον Τζορτζ Στεφανόπουλος του ABC, η οποία άρχισε να μεταδίδεται στις 22:00 την Κυριακή (τοπική ώρα, 05:00 ώρα Ελλάδας), ο Κόμι απάντησε πως είναι «πιθανό, αλλά δεν το ξέρω» ερωτηθείς για το εάν οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών μπορεί να έχουν στοιχεία που αποδεικνύουν τις φήμες για το ταξίδι του Τραμπ στη Μόσχα το 2013.

.@GStephanopoulos: “Is Donald Trump unfit to be president?”

@Comey: “Yes, but not in the way I often hear people talk about it...I don't think he's medically unfit to be president. I think he's morally unfit to be president.” https://t.co/nzGYlTmLXf #Comey pic.twitter.com/4eag9flFZ2

— ABC News (@ABC) April 16, 2018