Οκτώ νεκροί, συνιστούν τις χειρότερες απώλειες για την Τουρκία, από την έναρξη της επίθεσης στην Αφρίν της βόρειας Συρίας, ωστόσο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαβεβαιώνει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν «με αποφασιστικότητα», ενώ προειδοποιεί ότι γνωρίζει «ποια χώρα τάχθηκε στο πλευρό των τρομοκρατών», που σκότωσαν πέντε στρατιώτες σε επίθεση κατά τουρκικού άρματος μάχης. Τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας μεταδίδουν ήδη ότι η επίθεση διαπράχθηκε με αντιαρματικό πύραυλο που έδωσαν στους Κούρδους πολιτοφύλακες YPG οι ΗΠΑ.

«Όποιος κι αν είναι εκείνος (που παρείχε το όπλο), τάχθηκε στο πλευρό των τρομοκρατών. Μόλις αυτό επιβεβαιωθεί, θα μοιραστούμε με όλον τον κόσμο αυτήν την πληροφορία», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής του τουρκικού κράτους, προτού αναχωρήσει από την Κωνσταντινούπολη για να επισκεφθεί τη Ρώμη και το Βατικανό.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι 935 «τρομοκράτες έχουν εξουδετερωθεί» από την έναρξη των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τo Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τουλάχιστον 68 άμαχοι, μεταξύ αυτών 21 παιδιά, έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της τουρκικής επίθεσης με την κωδική ονομασία «Κλάδος Ελαίας», πριν από δύο εβδομάδες.

Σήμερα, στην Αφρίν χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά των τουρκικών επιχειρήσεων, κρατώντας σημαίες των YPG, κλαδιά από ελαιόδεντρα αλλά και φωτογραφίες του Αμπντουλάχ Οτσαλάν, του ηγέτη του PKK.

100s of 1000s of #Kurdish civilians march in the Syrian city of #Afrin today to protest the invasion by #Turkey and its #AlQaeda allies who have killed babies, children and seniors. #AfrinOperasyonu #AfrinGenocide pic.twitter.com/pKlpMO0U34

— Tarek Fatah (@TarekFatah) February 4, 2018