Την ίδια νύχτα που ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο Λος Άντζελες από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο μίλησε γι’ αυτόν από την άλλη πλευρά της πόλης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Fulfillment Fund, μιας οργάνωσης που προωθεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στην ομιλία του ο Ντε Νίρο δήλωσε ότι «η εκπαίδευση σε κολέγια είναι σημαντική, αλλά η εκπαίδευση χωρίς ανθρωπιά είναι αμάθεια. Κοιτάξτε τον Πρόεδρό μας. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, έχει λάβει ποιοτική εκπαίδευση, αλλά παραμένει ένας ηλίθιος».

Όταν ένας από τους ακροατές αντέδρασε ακούγοντας το όνομα του Τραμπ ο ηθοποιός είπε: «όχι, μην γιουχάρεις μωρό μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι αυτό, συγγνώμη. Δεν έχει καμία αίσθηση ανθρωπιάς ή συμπόνιας».

Και πρόσθεσε ότι δεν προσπαθεί να μετατρέψει ένα μη πολιτικό γεγονός σε πολιτικό. «Αλλά όσο η ηγεσία της χώρας μας είναι τόσο φρικτή και τόσο διεφθαρμένη, θα μιλάω ανοιχτά όπου βρίσκομαι. Η σιωπή ενάντια σε έναν τέτοιο κακοποιό σε κάνει συνένοχο και απόψε είναι η κατάλληλη στιγμή, γιατί ο Τραμπ αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως παπαγαλία, έναν τρόπο να αποκτάς χρήματα σε βάρος των κορόιδων».

Education without humanity is ignorance. Look at our President. -- Robert De Niro pic.twitter.com/1EcdQeSUbA

— Tara Bitran (@tarabitran) March 14, 2018