Μετά την ταυτοποίηση του δράστη του μακελειού σε σχολείο στο Πάρκλαντ της Φλόριντα, του οποίου η ένοπλη επίθεση κόστισε τη ζωή σε 17 ανθρώπους, ενώ κάποιοι από τους δεκάδες τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, πληθαίνουν οι μαρτυρίες που συνθέτουν το προφίλ του μακελάρη.

Πρόκειται για τον 19χρονο Νίκολας Κρουζ, πρώην μαθητή του σχολείου, ο οποίος είχε αποβληθεί.

Οπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των New York Times, ο σερίφης Σκοτ Ίσραελ είπε πως ο 19χρονος Νίκολας Κρουζ ήταν στο παρελθόν μαθητής στο Marjory Stoneman Douglas High School στο Πάρκλαντ, αλλά αποβλήθηκε επειδή «είχε μπλέξει» και γράφτηκε σε άλλο σχολείο στην κομητεία Μπρόγουορντ, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο δράστης περιγράφεται από πρώην συμμαθητές του ως «αποτραβηγμένος, χωρίς πολλούς φίλους», «προβληματικός», και «εμμονικό με τα όπλα», ενώ οι αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορούσαν σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα όπλα.

Ο Κρουζ είχε αποβληθεί στο παρελθόν από το σχολείο επειδή είχε καυγαδίσει με τον νέο φίλο της πρώην κοπέλας του, προς την οποία ήταν πάντοτε ιδιαίτερα επιθετικός, ενώ σύμφωνα με μαρτυρία καθηγητή, αφορμή για την αποβολή του πιθανότατα είχε αποτελέσει το γεγονός ότι στην τσάντα του είχαν βρεθεί σφαίρες από όπλα.

Σοκ προκαλεί, εντωμεταξύ, η μαρτυρία ενός συμμαθητή του από μια συνάντηση που είχαν στην είσοδο του σχολείου πριν από έναν χρόνο. «Τι έχεις;» τον ρώτησε τότε και ο Κρουζ απάντησε: «Δεν ξέρω, ορκίζομαι στο Θεό ότι θα αιματοκυλίσω αυτό το σχολείο».

Μάλιστα πολλοί μαθητές του Stoneman Douglas High School δήλωναν ότι όταν άκουσαν για το περιστατικό, ο πρώτος στον οποίο πήγε το μυαλό τους ήταν ο Κρουζ.

Shooter identified as Nicolas Cruz, a 19-year old former student at Stoneman #Douglas High School in Parkland, Florida #PrayForDouglas #PrayForParkland pic.twitter.com/Qadgmo9qsT — Sleeper Athletes (@SleeperAthletes) February 14, 2018

Ο 19χρονος Νίκολας του Ιησού Κρουζ (Nicolas de Jesus Cruz) όπως είναι το πλήρες του όνομα, σύμφωνα με μαρτυρία που δημοσιεύει το Associated Press είχε στο παρελθόν νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική στην οποία, όμως, είχε να εμφανιστεί πάνω από έναν χρόνο.

«Εδειχνε να φέρεται σαν τρελός. Του άρεσε να σκοτώνει μικρά ζώα. Είχε χάσει το μυαλό του» είπε μαθητής στο ABC, ενώ άλλη μαρτυρία σύμφωνα με το Associated Press επιβεβαιώνει ότι του άρεσε να σκοτώνει ζώα και έκανε μάλιστα σχετικές αναρτήσεις στα social media.

«Πολλά παιδιά στο παρελθόν αστειεύονταν ότι αυτός θα είναι που κάποια στιγμή θα αρχίσει τους πυροβολισμούς στο σχολείο» δήλωσε ο 17χρονος Μάθιου Γουόκερ.

Καθηγητής του Κρουζ δήλωσε στη Miami Herald ότι «πέρυσι είχαμε μάθει ότι του είχε απαγορευθεί να μπαίνει σε σχολεία με τσάντα πλάτης. Υπήρχαν προβλήματα καθώς είχε εκτοξεύσει απειλές εναντίον άλλων μαθητών».

Οι φωτογραφίες που είχε αναρτήσει το τελευταίο διάστημα στο Instagram ο Κρουζ είναι ενδεικτικές της ψυχικής του κατάστασης.

Σε άλλες ποζάρει κρατώντας όπλα και μαχαίρια ενώ σε μία άλλη φαίνεται ένας πυροβολημένος, στο κέντρο, στόχος με τον ίδιο τον Κρουζ να γράφει στη λεζάντα «στα αλήθεια αξίζει να το δοκιμάσει κανείς».

Real Parkland Florida Shooter. Former classmate shares 2017 yearbook photo of gunman, 19-year-old Nicolas Cruz, suspect in high school shooting in Parkland. pic.twitter.com/7qOXJZNjeV — Ice Player (@IcePlayer10) February 14, 2018

O Ντάνιελ Χαφράνο, ένας μαθητής που κατάφερε να διαφύγει σώος από την επίθεση, είπε ότι αναγνώρισε τον Κρουζ από μια φωτογραφία του στο an Instagram, στην οποία ο Κρούζ πόζαρε με ένα όπλο μπροστά από το πρόσωπό του. Ο Χαφράνο θυμάται τον Κρουζ σαν έναν ντροπαλό μαθητή που τον έβλπεαν συχνά να πριφέρεται με την τσάντα στην πλάτη.

«Ηταν ένα από εκείνα τα αλλόκοτα παιδιά, έδειχνε μοναχικός»

Η Ντακότα Μάτσλερ, μια 17χρονη μαθητρια, δήλωσε ότι είχε υπάρξει φίλη με τον Κρουζ αλλά είχε να τον δεί πάνω από ένα χρόνο ύστερα από την αποβολή του από το σχολείο.

«Σταδιακά άρχισε να φέρεται όλο και πιο αλλόκοτα, λέει η Μάτσλερ που θυμάται τον Κρουζ να ποστάρει στο Instagram για σκοτωμούς ζώων. Νομίζω όλοι το είχαμε στο μυαλό μας: Εάν επρόκειτο να είναι κάποιος ο δράστης, θα ήταν αυτός. Κάποια στιγμή άρχισε να τα βάζχει με τους συμμαθητές μου και να τους απειλεί. Ετσι ξέκοψα μαζί του», λέει η Μάτσλερ.

Ο Τζιμ Γκαρντ, καθηγητής Μαθηματικών που τον είχε στην τάξη του στο πρώτο εξάμηνο toy 2016-2017, είπε πως στην τάξη ήταν ήσυχος και δεν προκαλούσε προβλήματα- αν και θυμάται πως κάποια στιγμή η διεύθυνση του σχολείου είχε προβληματιστεί. «Λάβαμε emails σχετικά με αυτόν» θυμάται ο ίδιος, ενώ αναφέρει πως αρκετοί μαθητές του είχαν πει πως ασχολούνταν με μια κοπέλα «στο σημείο του stalking».

"Nikolas Cruz, Shooting Suspect, Had Been Expelled From School, Authorities Say" by MATTHEW HAAG and SERGE F. KOVALESKI via NYT U.S. https://t.co/HtyNiorPR7 via @nytimes — Lori Jameson Broyles (@LMJB) February 15, 2018

Ο Νίκολας Κρουζ έχει έναν αδελφό, τον Ζάκαρι, και είναι υιοθετημένοι. Η θετή μητέρα τους πέθανε πριν μερικούς μήνες και ο θετός πατέρας τους μερικά χρόνια νωρίτερα. Ο ίδιος φέρεται να είχε πει σε συμμαθητή του πως τον είχαν διώξει από δύο ιδιωτικά σχολεία, είχε μείνει στην ίδια τάξη και ήθελε να γίνει στρατιωτικός.

Εκτιμάται ότι έφτασε στο κτίριο οπλισμένος με τουλάχιστον ένα ημι - αυτόματο όπλο, έχοντας μαζί του αντιασφυξιογόνο μάσκα, χειροβομβίδες καπνού, ενώ στην κατοχή του είχε και πολλούς γεμιστήρες με σφαίρες.

Ο Κρουζ προσπάθησε να διαφύγει, βγαίνοντας από το κτίριο μαζί με τους μαθητές, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Πρόκειται για την πλέον πολύνεκρη ένοπλη επίθεση σε σχολείο στις ΗΠΑ από το 2012, όταν στο σχολείο Σάντι Χουκ του Κονέκτικατ έχασαν τη ζωή τους 26 άνθρωποι.

Ήδη μέσα στο 2018 έχουν συμβεί έξι περιστατικά χρήσης πυροβόλων όπλων μέσα σε σχολεία, με τραυματισμούς ή και θανάτους μαθητών.