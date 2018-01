Η μαχητική ισλαμιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο φέρεται να εμφανίζονται κάποια από τα κορίτσια που απήγαγε από τη βορειοανατολική πόλη Τσιμπόκ το 2014.

Από τα περίπου 270 κορίτσια που απήχθησαν από το σχολείο τους, περίπου 60 κατάφεραν να διαφύγουν λίγο μετά ενώ άλλα έχουν αφεθεί ελεύθερα έπειτα από διαμεσολάβηση. Περίπου 100 παραμένουν αιχμάλωτα.

Μια ομάδα περίπου 12 κοριτσιών, μερικά από τα οποία κρατάνε μωρά στην αγκαλιά τους, εμφανίζονται στο διάρκειας 21 λεπτών βίντεο.

«Είμαστε τα κορίτσια του Τσιμπόκ. Είμαστε εκείνα από τα οποία ζητάτε να γυρίσουμε πίσω. Με τη χάρη του Θεού, δεν θα γυρίσουμε ποτέ πίσω», δήλωσε ένα από τα κορίτσια. Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή αν τα κορίτσια που εμφανίζονται στο βίντεο είναι πράγματι εκείνα που απήχθησαν από το Τσιμπόκ.

Ο Αμπουμπάκαρ Σεκάου -ο ηγέτης μίας από τις παρατάξεις της οργάνωσης- εμφανίζεται επίσης στο βίντεο, το οποίο απέκτησε η δημοσιογραφική ιστοσελίδα, με έδρα τις ΗΠΑ, Sahara Reporters.

Τον περασμένο Μάιο, η Μπόκο Χαράμ αντάλλαξε 82 κορίτσια έπειτα από μεσολάβηση έναντι χρημάτων για τους αντάρτες και αποφυλάκισης κάποιων από τα ανώτερα στελέχη της. Προηγουμένως, 24 κορίτσια αφέθηκαν ελεύθερα ή εντοπίστηκαν το 2016.

BREAKING: Boko Haram releases videos showing some of the remaining Chibok girls who they claimed vowed not to go back to their parents #BringBackOurGirls

Videos obtained via Ahmad Salkida, a journalist that specializes on reporting the conflict in the Lake Chad region pic.twitter.com/5x9xwE1FzF

— Sahara Reporters (@SaharaReporters) January 15, 2018