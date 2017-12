Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προσφέρθηκε ανήμερα Χριστούγεννα να αναλάβει χρέη ξεναγού για τους χριστιανούς προσκυνητές σε ένα μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ιερουσαλήμ, στον απόηχο της αναγνώρισής της από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ.

Σε ένα βίντεο με αφορμή την παραμονή των Χριστουγέννων, το οποίο ανάρτησε στο Twitter, ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Ισραήλ εμφανίζεται με φόντο την Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία οι Παλαιστίνιοι επιθυμούν ως πρωτεύουσα ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Στο μήνυμα αυτό με τίτλο «Καλά Χριστούγεννα από την Ιερουσαλήμ, την πρωτεύουσα του Ισραήλ!», ο Νετανιάχου περιέγραψε το Ισραήλ ως έναν παράδεισο για τους χριστιανούς διότι, όπως εξήγησε, «προστατεύουμε τα δικαιώματα όλων όσοι προσκυνούν στους ιερούς τόπους πίσω μου».

Το βίντεο έχει διάρκεια ενός λεπτού κατά τη διάρκεια του οποίου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρει διάφορες ιερές τοποθεσίες για τους χριστιανούς στο Ισραήλ.

Το να επισκεφθούν αυτά τα μέρη, τόνισε, θα οδηγούσε τους χριστιανούς «στα βήματα του Ιησού και τις ρίζες της εβραϊοχριστιανικής κληρονομιάς μας».

«Για εσάς που έρχεστε στο Ισραήλ, θα σας προσφέρω μια τουριστική ξενάγηση. Στην πραγματικότητα, εγώ θα είμαι ο ξεναγός σας σε αυτήν την ξενάγηση» συμπλήρωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αυτό θα μπορούσε να γίνει του χρόνου τα Χριστούγεννα, συμπλήρωσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Merry Christmas from Jerusalem, the capital of Israel! pic.twitter.com/ChhsuqudW8

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 24, 2017