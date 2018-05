Σημαντικές ερευνητικές επιτυχίες συνεχίζει να καταγράφει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ). Το ΑΠΚΥ συντονίζει ένα ερευνητικό έργο, που εξασφάλισε 1 εκ. Ευρώ χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon2020 – Twinning, και φέρει τον τίτλο «CyCAT: Cyprus Center for Algorithmic Transparency (Ερευνητικό Κέντρο για τη Διαφάνεια των Αλγόριθμων)». Το έργο σκοπεύει στη δημιουργία ερευνητικού κέντρου, με έδρα το ΑΠΚΥ, και εξειδίκευση στους τομείς της πληροφορικής και του ψηφιακού εγγραμματισμού, με στόχο την ουσιαστική συμβολή στη βελτίωση του επιπέδου των

ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών της Κύπρου και όχι μόνο.

Το έργο, που εξασφάλισε μία ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία (14.5/15) στην κατηγορία του, είναι ένα από τα πέντε (5) που εξασφάλισαν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon2020 - Twinning και συντονίζονται από κυπριακούς φορείς (συνολικά εγκρίθηκαν 30 από τις 483 προτάσεις). Στην ερευνητική ομάδα του ΑΠΚΥ, που συντονίζει το έργο, συμμετέχουν η Επίκουρη Καθηγήτρια Τζάνα Οττερμπάχερ (συντονίστρια), ο Καθηγητής Μιχαλίνος Ζεμπύλας και ο Επίκουρος Καθηγητής Λοΐζος Μιχαήλ. Εταίροι της κοινοπραξίας είναι το University of Sheffield (Αγγλία), το University of Haifa (Ισραήλ), το University of Trento (Ιταλία), και το University of Edinburgh (Σκωτία).

Μεταξύ άλλων, το έργο στοχεύει στη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων/βάσεων δεδομένων, που σχετίζονται με τις ανάγκες των Κύπριων χρηστών και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την αλγοριθμική μεροληψία (μεροληψία που εντοπίζεται σε τεχνολογικά προγράμματα, τα οποία οι χρήστες χρησιμοποιούν συστηματικά), στη δημιουργία σχετικού με τον ψηφιακό εγγραμματισμό εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς και βιβλιοθηκονόμους, καθώς και στην ενίσχυση των δράσεων και παρεμβάσεων στην Κυπριακή κοινωνία για τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων.