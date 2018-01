Νέες συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών σε πολλές πόλεις της Τυνησίας το βράδυ της Τετάρτης, της τρίτης συναπτής νύχτας ταραχών, έπειτα από πολλές ημέρες σποραδικών κινητοποιήσεων εναντίον των μέτρων λιτότητας τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η κοινωνική αναταραχή κλιμακώθηκε στη χώρα από τη Δευτέρα, λίγες ημέρες πριν συμπληρωθούν επτά χρόνια από την έναρξη της Αραβικής Άνοιξης, με την εξέγερση του τυνησιακού λαού που είχε κεντρικά αιτήματα δουλειά και αξιοπρέπεια κι οδήγησε στην πτώση του δικτάτορα Ζιν Ελ Αμπιντίν Μπεν Άλι.

Στη Σιλιάνα (βορειοδυτικά), νεαροί πέταξαν το βράδυ της Τετάρτης πέτρες και μολότοφ εναντίον ανδρών των σωμάτων ασφαλείας και προσπάθησαν να εισβάλουν στο δικαστήριο στο κέντρο της πόλης. Η αστυνομία αντέδρασε κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

Συγκρούσεις σημειώθηκαν και στην Κασερίν, μια φτωχή πόλη της κεντρικής Τυνησίας όπου νεαροί προσπάθησαν να αποκλείσουν δρόμους βάζοντας φωτιά σε ελαστικά αυτοκινήτων και πέταξαν πέτρες εναντίον στελεχών των σωμάτων ασφαλείας.

Εκατοντάδες διαδηλωτές κατέβηκαν επίσης στους δρόμους στην Τμπάρμπα, περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά της Τύνιδας, όπου κηδεύτηκε την Τρίτη ο άνδρας που έχασε τη ζωή του στις ταραχές της Δευτέρας. Η αστυνομία έκανε μαζική χρήση δακρυγόνων για να τους απωθήσει, ανέφερε κάτοικος της πόλης στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τυνησιακά ΜΜΕ, επεισόδια ξέσπασαν και σε προάστια της Τύνιδας.

Over 200 people arrested & dozens hurt during clashes between protesters & police in several parts of Tunisia in fresh anti-austerity protests.#Tunisia #Tunisie #tunisian #arabs #protest #Unrest #Arabs #muslimstoday #islam #peace #Palestine pic.twitter.com/0feELLwSkB

