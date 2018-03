Νέες απειλές εκτόξευσε ο ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αυτήν τη φορά προς την Ευρώπη.

Μία ημέρα μετά την αναφορά του στον ορατό κίνδυνο ενός τρίτου Παγκόσμιου πολέμου επανέρχεται με δηλώσεις περί άνοιγμα συνόρων.

«Φιλοξενούμε 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες από την Συρία. Αν ανοίξουμε τις πόρτες δεν θα βρίσκετε τρύπα να κρυφτείτε. Με παρακαλέσατε να μην ανοίξω τα σύνορα. Αποφασίστε επιτέλους τι θέλετε!» δήλωσε απευθυνόμενος στην ΕΕ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του μπροστά σε ένα πολυπληθές και φανατισμένο ακροατήριο στο Ερεζερούμ με αφορμή την κηδεία ενός Τούρκου στρατιώτη που σκοτώθηκε στο Αφρίν.

Ακουμπώντας το χέρι στο φέρετρο του Τούρκου στρατιώτη που έπεσε στην Αφρίν είπε ότι θέλει να γίνει κι ο ίδιος «μάρτυρας» κι υποστήριξε ότι ο Αλλάχ του υποσχέθηκε τη νίκη, που είναι πλέον κοντά.

Βίντεο από την ομιλία του Ερντογάν δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο Twitter ο πρώην διευθυντής της τουρκικής εφημερίδας Zaman και πρόεδρος του κέντρου της Στοκχόλμης για την Ελευθερία, Abdullah Bozkurt.

In a public rally in eastern province Erzurum today, #Erdogan threatened Europe with opening border gates to flood EU with refugees, says "you begged us to not do that.. if we do it, you'll be scrambled to find a hiding hole" as he gets the crowd booed European Parliament. pic.twitter.com/JdpfsR5YFr

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 16, 2018