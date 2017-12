Τέσσσερα παιδιά περιλαμβάνονται στους 12 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που σημειωθηκε την Πέμπτη σε πολυκατοικία της νεοϋορκέζικης συνοικίας Μπρονξ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τρία κοριτσάκια ηλικίας ενός, τριών και επτά ετών, καθώς και ένα αγοράκι επτά ετών έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά, τη χειρότερη που έχει σημειωθεί εδώ και δεκαετίες στην πόλη.

Οκτώ ενήλικες - τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες - βρήκαν επίσης τον θάνατο στην πυρκαγιά, η ακριβής αιτία της οποίας δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα από το ισόγειο στους τέσσερις ορόφους αυτής της πολυκατοικίας, η οποία είχε 25 διαμερίσματα και ήταν φτιαγμένη από τούβλα, όπως χιλιάδες άλλες στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε όταν ένα παιδάκι τριών χρονών που ήταν χωρίς επιτήρηση, έπαιζε με μια σόμπα στον πρώτο όροφο.

Tonight in the Bronx we've seen the worst fire tragedy in at least a quarter of a century. It is an unspeakable tragedy, and families have been torn apart. pic.twitter.com/0kCFMzxt79

— Bill de Blasio (@NYCMayor) December 29, 2017