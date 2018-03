Από την Τετάρτη, οπότε γνωστοποιήθηκε ο θάνατος του εμβληματικού επιστήμονα, προοδευτικού διανοούμενου και ακτιβιστή, Στίβεν Χόκινγκ, η φωτογραφία που φέρεται να τον δείχνει σε αντιπολεμική διαδήλωση του 1968, μαζί με τον Ταρίκ Αλί και την Βανέσα Ρέντγκρέιβ κάνει το γύρο του κόσμου. Ωστόσο, ο νεαρός με τα γυαλιά και τις πατερίτες, δεν είναι ο Στίβεν Χόκινγκ, όπως λανθασμένα εδώ και χρόνια ανέφερε το Εθνικό Μουσείο Πορτρέτων του Λονδίνου στη λεζάντα κάτω από τη φωτογραφία.

Η διάψευση ήρθε από τον ίδιο Ταρίκ Αλί μέσω twitter: «Ο άνδρας στη φωτογραφία του 1968 δεν είναι ο Στίβεν Χόκινγκ. Είναι λυπηρό που ο Στίβεν Χόκινγκ μας άφησε… Ήταν αντίθετος με τον πόλεμο στο Βιετνάμ και το Ιράκ. Αλλά δεν είναι στη φωτογραφία της διαδήλωσης του 1968. Επαναλαμβάνω δεν είναι. Μια λανθασμένη λεζάντα από το Εθνικό Μουσείο Πορτρέτων δημιούργησε αυτό τον μύθο. Θα ήθελα να ήταν αυτός, αλλά δεν είναι»

THE MAN IN THE 1968 PIC IS NOT STEPHEN HAWKING

Sad that Stephen Hawking has left us...he opposed the Vietnam war and Iraq. BUT he is not in the 1968 demo pic. Repeat NOT. An illiterate caption by the National Portrait Gallery has created this myth. Wish it was him but it isn't https://t.co/Hy2CtTa3ec

— Tariq Ali (@TariqAli_News) March 14, 2018