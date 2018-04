Ένα αβάσταχτα οδυνηρό βίντεο που τραβήχτηκε μετά από μία ακόμη αεροπορική επιδρομή της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της Υεμένης, βομβαρδίζοντας αυτή τη φορά έναν γάμο την Κυριακή, δείχνει ένα αγόρι μα προσκολλάται στο σώμα του νεκρού πατέρα του. Είναι όμως βέβαιο ότι δεν θα γίνει το πρόσωπο του πολέμου στα μεγάλα δυτικά μέσα ενημέρωσης.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο λήφθηκαν μετά τον βομβαρδισμό ενός απομακρυσμένου χωριού στη βορειοδυτική επαρχία Hajjah. Δείχνουν ένα επτάχρονο, ίσως οχτάχρονο αγόρι να σφίγγει το σώμα ενός άνδρα, αρπάζοντας το πουκάμισό του και επαναλαμβάνοντας «όχι, όχι, όχι» καθώς οι διασώστες προσπαθούν να τον πάρουν μακριά. Οι διασώστε είπαν στο Russia Today ότι το αγόρι επέμενε πως σκοτωμένος πατέρας του απλώς «κοιμόταν» και σύντομα θα τον ξυπνούσε και θα τον έφερε στο χωριό του, όχι μακριά από αυτό που βομβαρδίστηκε.

Πιθανότατα παρέμεινε εκεί για ώρες, κρίνοντας από το ότι ορισμένες από τις λήψεις έγιναν τη νύχτα και μερικές το πρωί. Ένας εικονολήπτης του RT είπε ότι το σώμα του πατέρα ήταν το τελευταίο που περισυλλέχθηκε από τον βομβαρδισμένο τόπο και το αγόρι παρέμεινε μαζί του μέχρι το τέλος.

Το RT κάνει σε αυτό το σημείο μια όχι απίθανη πρόβλεψη: Αυτό το αγόρι δεν θα εμφανιστεί σε ζώνη μεγάλης τηλεθέασης στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Κανένας καλοπληρωμένος/η παρουσιαστής ή παρουσιάστρια με τέλειο μακιγιάζ θα πει με συγκινημένη φωνή πως «δεν μπορεί να το κοιτάξει». Κανένας ανταποκριτής δεν θα αντιμετωπίσει τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, δείχνοντάς του τις εικόνες και λέγοντας: «Πρόκειται για ένα έγκλημα πολέμου, κύριε». Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η τραγωδία αυτή δεν θα χρησιμοποιηθεί ως τεκμήριο για να καταγγελθεί ένα εγκληματικό καθεστώς που σκοτώνει, ατιμώρητα, αμάχους.

Το αγόρι θα έπρεπε να είναι ένα θύμα βομβαρδισμού σε άλλη χώρα για να τύχει προσοχής από την Δύση. Κάπου, όπου οι βόμβες που σκοτώνουν αθώους δεν προέρχονται από εξοπλιστικά προγράμματα των ΗΠΑ ή του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπου τα εμφανή σημάδια του υποσιτισμού, δεν θα ήταν μια σιωπηρή κατηγορία εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, η οποία εμποδίζει την διανομή τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων σε ανθρώπους που αντιστέκονται στην εισβολή της. Θα έπρεπε να είναι στη Συρία, όχι στην Υεμένη.

Τα μεγάλα ΜΜΕ προφανώς έχουν μια πολύ επιλεκτική προσέγγιση στα παιδικά θύματα της στρατιωτικής βίας, σύμφωνα με την οποία, πολλά από αυτά απλώς δεν αξίζουν συμπάθειας και κάλυψης. Ένα «τυφλό» μηντιακό σημείο καλύπτει τη Λωρίδα της Γάζας, όπου παιδιά τραυματίστηκαν και σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα από Ισραηλινούς στρατιώτες. Ή την στρατιωτική καταστολή στην ανατολική Ουκρανία, όπου ο στρατός του Κιέβου, μαζί με παραστρατιωτικές φασιστικές οργανώσεις, βομβαρδίζουν και σκοτώνουν παιδιά, επικαλούμενοι την ένοπλη αντίσταση στην αλλαγή καθεστώτος στην χώρα. ‘Η σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, όπου η βία διαπράχθηκε από την «σωστή πλευρά».

Video of Rescuers trying to convince a crying little boy to let go of his dead father body

He kept crying saying NO NO NO

this is the aftermath of #Saudi #UAE strikes on a wedding in Bani Qais area in #Hajah NW #Yemen

33 dead

55 injured

Many still missing pic.twitter.com/5up1ZOFeAM

— Hussain Albukhaiti (@HussainBukhaiti) April 23, 2018