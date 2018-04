Το «καραβάνι» στο οποίο μετείχαν περισσότεροι από 1.000 μετανάστες από χώρες της κεντρικής Αμερικής και διέσχιζε το Μεξικό με σκοπό να φτάσει και να περάσει παράνομα στις ΗΠΑ -μια προοπτική που εξόργισε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ- εγκατέλειψε σήμερα το σχέδιό του.

«Η δουλειά μας θα τελειώσει στο Μεξικό» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ιρινέο Μουχίκα, ένας εκπρόσωπος της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Λαοί Χωρίς Σύνορα» που στήριξε την πρωτοβουλία. Υπογράμμισε ότι όσοι θέλουν να συνεχίσουν μέχρι τα σύνορα θα πρέπει «να το κάνουν με δικά τους μέσα».

Το καραβάνι, με τη συμμετοχή πολλών γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων, αναχώρησε στις 25 Μαρτίου από την Ταπατσούλα, στα σύνορα με τη Γουατεμάλα. Βρίσκεται από τις αρχές της εβδομάδας στο Ματίας Ρομέρο, στην καρδιά μιας ορεινής περιοχής της Πολιτείας Οαχάκα.

Η ΜΚΟ «Λαοί Χωρίς Σύνορα» οργανώνει τέτοιου είδους καραβάνια από το 2010, με σκοπό να καταγγείλει την τύχη των μεταναστών που διασχίζουν το Μεξικό και αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους, από τα καρτέλ των ναρκωτικών που τους απαγάγουν ή τους σκοτώνουν μέχρι τους εκπροσώπους των αρχών που τους ζητούν λύτρα. Παραδέχτηκε όμως ότι φέτος ξεπέρασε τα όρια, με το μεγάλο αριθμό των προσώπων που μετείχαν στη συγκεκριμένη αποστολή.

Από τους 1.500 που ξεκίνησαν αρχικά την πορεία, περίπου 300 προτίμησαν να επιβιβαστούν στο εμπορικό τρένο «Λα Μπεστία», με προορισμό το βόρειο Μεξικό.

Our Border Laws are very weak while those of Mexico & Canada are very strong. Congress must change these Obama era, and other, laws NOW! The Democrats stand in our way - they want people to pour into our country unchecked....CRIME! We will be taking strong action today.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2018