Στη Βρετανία, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε εργοστάσιο χρωμάτων, στην περιοχή Μπρέντ Κρος, στο βόρειο Λονδίνο. Οι αρχές απομάκρυναν τους κατοίκους της γύρω περιοχής, αφού ο καπνός έχει προκαλέσει αποπνικτική κατάσταση.

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες στο εργοστάσιο χρωμάτων. Οι φλόγες ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση.

Περισσότεροι από 90 πυροσβέστες συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης. Όπως έγινε γνωστό, οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από το εργοστάσιο ενώ δεν υπήρξαν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ανθρώπους.

#StaplesCorner crews from @LondonFire dealing with a massive fire on Waterloo Road #NW2 pic.twitter.com/o3tbFoFj0I

15 fire engines & 90 firefighters & officers are dealing with a large blaze at a paint factory on Waterloo Road #StaplesCorner. Please avoid the area & keep doors & windows shut. Pic @BlakeRidder pic.twitter.com/PQfBcNNK7l

— London Fire Brigade (@LondonFire) January 8, 2018