Δεκαεπτά μαθητές -όσοι και τα θύματα του μακελειού σε σχολείο της Φλόριντα- ξάπλωσαν στο πεζοδρόμιο μπροστά από τον Λευκοί Οίκο.

Μαζί με γονείς και εκπαιδευτικούς, οι μαθητές προχώρησαν στη διαμαρτυρία, απαιτώντας από τον Ντόναλντ Τραμπ να λάβει μέτρα κατά της οπλοκατοχής.

Κάποια από τα παιδιά κρατούσαν την αμερικανική σημαία, άλλα πλακάτ που έγραφαν «Είμαι ο επόμενος;».

Οι έφηβοι έμειναν ξαπλωμένοι μόλις για τρία λεπτά. Όσα χρειάστηκε ο δράστης για να αγοράσει το αυτόματο όπλο που χρησιμοποίησε.

«Προστατέψτε τα παιδιά, όχι τα όπλα», «Τι θα γίνει με τα δικαιώματα των παιδιών μας;», έγραφαν μερικά από τα πλακάτ.

«Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι είμαστε θυμωμένοι και να πούμε ότι πρέπει να γίνει επιτέλους μια αλλαγή και να υπάρχει έλεγχος της οπλοκατοχής στην Αμερική», τόνισε η 16χρονη Ελα Φέσλερ από τη Βιρτζίνια. «Κάθε ημέρα που χαιρετάω τους γονείς μου, ξέρω ότι μπορεί να μην τους ξαναδώ», συμπλήρωσε.

Τη διαμαρτυρία διοργάνωσε η πρωτοβουλία Teens for Gun Reform.

Μαζί με τα 17 παιδιά ξάπλωσαν στη συνέχεια και ενήλικες, μαζί με άλλα παιδιά, σε απόλυτη σιωπή.

Teenagers shouting “Shame on you” in front of the White House. They’re calling for @realDonaldTrump and congress to act now and pass gun laws to prevent mass shootings. @nbcwashington pic.twitter.com/4K3H4uccYq

— Meagan Fitzgerald (@MeaganNBCDC) February 19, 2018