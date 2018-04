Ο δισεκατομμυριούχος πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα καλύψει με μια επιταγή ύψους 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει οι ΗΠΑ στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πέρσι, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία αυτή. Η χώρα του είναι πλέον η μοναδική στον κόσμο που αντιτίθεται στη Συμφωνία του Παρισιού.

Ο Μπλούμπεργκ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, δεν δεσμεύτηκε αν θα συνεχίσει να προσφέρει χρήματα και τα επόμενα χρόνια. Είπε μόνο ότι ελπίζει μέχρι του χρόνου να αλλάξει γνώμη ο Τραμπ.

The U.S. pledged to work with the rest of the world to fight climate change under the Paris Agreement, and that includes providing our fair share of funding to the @UN Climate Change Secretariat to help countries reach their goals. https://t.co/bjmThitHDM

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) April 22, 2018