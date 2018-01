Ο συγγραφέας του βιβλίου που έχει προκαλέσει θύελλα στο Λευκό Οίκο, Μάικλ Γουλφ, δήλωσε στο BBC, πως οι αποκαλύψεις του θα ρίξουν τον Τραμπ.

Το Fire and Fury: Inside the Trump White House («Φωτιά και Οργή: Μέσα στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ»), είναι τόσο επικριτικό για τον αμερικανό πρόεδρο που είναι πολύ δύσκολο να το αρνηθεί κανείς.

Ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να σταματήσει την κυκλοφορία του αλλά δεν τα κατάφερε. Αντίθετα ο εκδοτικός οίκος αποφάσισε να το βγάλει στην αγορά τέσσερις ημέρες νωρίτερα και οι αντιδράσεις του Τραμπ, μάλλον προώθησαν το βιβλίο. Ξεπούλησε κι έγινε μπεστ σέλερ από την πρώτη ημέρα.

Ο Γουλφ στις δηλώσεις του, στο BBC, είπε ότι το συμπέρασμά του στο βιβλίο, ότι δηλαδή ο Τραμπ δεν είναι κατάλληλος για τη δουλειά, γίνεται μια ευρέως διαδεδομένη άποψη.

«Νομίζω πως ένα από τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα του βιβλίου μέχρι τώρα είναι μια πολύ σαφής εντύπωση “ο βασιλιάς είναι γυμνός”» τόνισε ο Γουλφ.

«Η ιστορία που διηγήθηκα φαίνεται να παρουσιάζει την προεδρία του με τέτοιον τρόπο ώστε να λέει πως δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του», πρόσθεσε.

«Ξαφνικά παντού ο κόσμος λέει ”Θεέ μου, είναι αλήθεια, είναι γυμνός”. Αυτό είναι το υπόβαθρο στην αντίληψη και την κατανόηση που τελικά θα θέσει τέρμα... σε αυτή την προεδρία», κατέληξε.

Το βιβλίο περιγράφει μια χαώδη κατάσταση μέσα στο Λευκό Οίκο, με τους συνεργάτες του Τραμπ να τον περιγελούν, ενώ θέτει, μάλλον εν αμφιβόλω την πνευματική του κατάσταση.

Τραμπ: Το βιβλίο λέει ψέματα, είμαι ιδιοφυΐα

Ο Τραμπ από την πλευρά του δήλωσε ότι το βιβλίο είναι γεμάτο ψέματα. Επίσης μέσω twitter, χαρακτήρισε τον εαυτό του «μια πολύ σταθερή πνευματικά ιδιοφυΐα», κάνοντας παράλληλα έναν «απολογισμό» της πορείας του από τον επιχειρηματικό κόσμο έως την προεδρία των ΗΠΑ.

«Βασικά, κατά τη διάρκεια της ζωής μου, τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα μου ήταν ο σταθερός ψυχισμός μου και ότι είμαι πραγματικά πολύ έξυπνος. Η διεφθαρμένη Χίλαρι Κλίντον θέλησε να παίξει με αυτά και, όπως όλοι ξέρουν, κατέρρευσε. Ήμουν ένας ΠΟΛΥ πετυχημένος επιχειρηματίας, έγινα ένας κορυφαίος παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών και έπειτα Πρόεδρος των ΗΠΑ (στην πρώτη μου προσπάθεια). Πιστεύω ότι αυτά με καθιστούν όχι μόνο έξυπνο, αλλά ιδιοφυή. Και μάλιστα, μια σταθερή πνευματικά, ιδιοφυΐα!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018