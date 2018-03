Δέκα αστυνομικοί τραυματίσθηκαν και έξι άτομα συνελήφθησαν στη διάρκεια συγκρούσεων που σημειώθηκαν στην πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ, τη διασημότερη της Μαδρίτης.

Αφορμή στάθηκε ο θάνατος του 30χρονου Σενεγαλέζου, Μαμ Εμπαγέ Ντιαγέ, που σύμφωνα με τις αρχές, ήταν παράνομος πλανόδιος πωλητής από τη Σενεγάλη. ‘Ενας ανήλικος Ισπανός και μια γυναίκα, συγκαταλέγονται στους συλληφθέντες, κατά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν γύρω στις 22:30 (ώρα Ελλάδας), στη διάρκεια διαδήλωσης διαμαρτυρίας για τον θάνατο του πωλητή.

Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες, πλάκες που ξεκόλησαν από τα πεζοδρόμια και μπουκάλια σ’ ένα όχημα της πρυοσβεστικής και στις δυνάμεις της τάξης, οι οποίες απάντησαν κυρίως με σφαίρες από καουτσούκ. Στους γειτονικούς δρόμους και πιο μακρυά, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων.

Οι υπηρεσίες άμεσης δράσης διευκρίνισαν πως ο Σενεγαλέζος βρέθηκε αναίσθητος στον δρόμο από περίπολο της αστυνομίας. Όταν έφθασαν οι πρώτες βοήθειες, «υπήρχε μια περίπολος της δημοτικής αστυνομίας που περνούσε από εκεί και τον είδε πρώτη, του έκαναν τεχνητή αναπνοή για να τον επαναφέρουν».

Σενεγαλέζοι, υποστήριξαν πως ο θάνατος του πωλητή που ζούσε 14 χρόνια στην πολυπολιτισμική γειτονιά #Lavapiés της Μαδρίτης, οφείλεται σε ανακοπή λόγω της καταδίωξης του από τη δημοτική αστυνομία.

Η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης Κριστίνα Σιφουέντες εξέφρασε σήμερα το πρωί τη λύπη της για τον θάνατό του υποστηρίζοντας ωστόσο πως οφείλεται αναμφίβολα σε «φυσικά αίτια».

23.000 μετανάστες από την Αφρική έφτασαν το 2017 στην Ισπανία, ενώ η Ιταλία παραμένει η πλέον πολυσύχναστη «πύλη» προς την Ευρώπη.

