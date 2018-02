Μια φιέστα πολέμου έστησε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο προσυνέδριο του κόμματος του στην πόλη Καχραμανμαράς της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Ο Ερντογάν από το βήμα κάλεσε τον τουρκικό λαό να είναι έτοιμος για επιστράτευση, προειδοποίησε για θερμό καλοκαίρι, επικαλέστηκε το «ένδοξο παρελθόν της οθωμανικής αυτοκρατορίας» και κατέληξε ότι οι πολίτες της Τουρκίας αν κληθούν θα σπεύσουν με πρώτο τον ίδιο.

Θύμα της πολεμικής αυτής φιέστας ένα μικρό κοριτσάκι που τα στελέχη του κόμματος ανέβασαν στη σκηνή την ώρα που μιλούσε ο Ερντογάν.

Το παιδί που το είχαν ντύσει στρατιωτικά ήταν κατατρομαγμένο και έκλαιγε μπροστά στις κάμερες. Ο Ερντογάν τότε είπε στο κορίτσι:

«Αυτοί που φορούν μπορντό μπερέ δεν κλαίνε» ενώ του υποσχέθηκε ότι εάν μαρτυρήσει, θα το τιμήσει, θεού θέλοντος, με την τουρκική σημαία.

«Έχει τη σημαία στην τσέπη της, και θα καλυφθεί με αυτή, αν γίνει μάρτυρας. Είναι έτοιμη για όλα, έτσι δεν είναι;»

THIS IS SICK: #Turkey's war-mongering president #Erdogan parades a little girl dressed in military fatigue in today's convention speech in Maras province, tells that she is ready to be martyred and buried with a Turkish flag in her pocket. pic.twitter.com/U7kF6CW5n9

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) February 24, 2018