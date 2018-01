Ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο, το οποίο συγκρούστηκε με κινεζικό φορτηγό πλοίο στην Ανατολική Θάλασσα της Κίνας το Σάββατο, συνέχιζε να φλέγεται το πρωί της Δευτέρας. Σωστικά συνεργεία δεν έχουν ακόμη καταφέρει να εντοπίσουν τα δεκάδες μέλη του πληρώματός του που αγνοούνται.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έστειλε ένα αεροσκάφος του να συμμετάσχει στις έρευνες ενώ ανέφερε ότι δεν εντοπίστηκε κανένα από τα 32 μέλη του πληρώματος που αγνοούνται.

Το δεξαμενόπλοιο Sanchi συγκρούστηκε με το φορτηγό πλοίο CF Crystal σε απόσταση 160 ναυτικών μιλίων ανοικτά των κινεζικών ακτών, κοντά στη Σαγκάη και τις εκβολές του ποταμού Γιανγκτσέ, το απόγευμα του Σαββάτου.

Η Κίνα έστειλε τέσσερα πλοία να πάρουν μέρος στην επιχείρηση διάσωσης και τρία να συμμετάσχουν στην επιχείρηση απορρύπανσης, ενώ η Νότια Κορέα έστειλε ένα πλοίο κι ένα ελικόπτερο.

Το δεξαμενόπλοιο, με σημαία Παναμά, έπλεε από το Ιράν στη Νότια Κορέα μεταφέροντας 136.000 τόνους εξαιρετικά ελαφρού αργού. Η ποσότητα ισούται με περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια, αξίας περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων με βάση τις τρέχουσες τιμές του πετρελαίου στις αγορές.

Το φορτηγό πλοίο, που μετέφερε σιτηρά από τις ΗΠΑ, υπέστη περιορισμένες ζημιές και τα 21 μέλη του πληρώματός του διασώθηκαν.

#china Min of Transport pics of HK reg cargo ship and Iranian oil tanker after collision off Shanghai coast, 32 still missing pic.twitter.com/kAMXcK9NJ1

— Robin Brant 白洛宾 (@robindbrant) January 8, 2018