Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν σήμερα από πυρκαγιά σε καραόκε μπαρ στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, στα νότια της χώρας. Η αστυνομία κάνει λόγο για εσκεμμένη ενέργεια.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε τριώροφο κτίριο στην Τσινγκγιάν.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά οφειλόταν σε εμπρησμό από πρόθεση, ανέφερε η αστυνομία της Τσινγκγιάν.

Οι φονικές πυρκαγιές είναι συχνές στην Κίνα, όπου οι κανόνες πυρασφάλειας παραβιάζονται από πολλούς.

Τον Μάιο του 2015, 38 άνθρωποι είχαν βρει τον θάνατο σε οίκο ευγηρίας στην Πινγκντινγκσάν, στην επαρχία Χενάν. Η τραγωδία οδήγησε, τον Δεκέμβριο του 2017, στην καταδίκη 21 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και δημοσίων λειτουργών, σε ποινές φυλάκισης και κάθειρξης.

Τον Νοέμβριο του 2017, άλλη μια πυρκαγιά είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 19 ανθρώπους και είχε προκαλέσει τους τραυματισμούς άλλων οκτώ σε μια πανσιόν στο νότιο τμήμα του Πεκίνου, όπου διέμεναν κυρίως εσωτερικοί μετανάστες.

#UPDATE Suspect of KTV fire in #China's #Guangdong Province identified, local police offer a 200,000 yuan ($31,682) reward for information leading to his arrest https://t.co/qVS443JZlh pic.twitter.com/K2R58j21Bx

