Η Βόρεια Κορέα έλαβε το Σάββατο μια εντυπωσιακή απόφαση, με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να ανακοινώνει το τέλος των δοκιμών πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων της Πιονγκγιάνγκ, καθώς και το κλείσιμο του κύριου πεδίου δοκιμών, κίνηση που χαιρέτισαν αμέσως η Ουάσινγκτον και η Σεούλ, αλλά το Τόκιο έκρινε ανεπαρκή.

Από σήμερα, «21η Απριλίου, η Βόρεια Κορέα αναστέλλει τις πυρηνικές δοκιμές της και τις εκτοξεύσεις διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων», υπογράμμισε ο Κιμ, εκτιμώντας ότι το πεδίο πυρηνικών δοκιμών «ολοκλήρωσε την αποστολή του», σύμφωνα με τις δηλώσεις του όπως τις μετέδωσε το κρατικό βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Η Βόρεια Κορέα «θα κλείσει το πεδίο πυρηνικών δοκιμών στο βόρειο τμήμα της χώρας για να αποδείξει τη δέσμευσή της στη διακοπή των πυρηνικών δοκιμών», συμπλήρωσε ο Κιμ, πάντα κατά το KCNA.

Η ανακοίνωση αυτή καταγράφηκε ενώ δεν απομένει πλέον ούτε μία εβδομάδα ως τη σύνοδο κορυφής του Κιμ Γιονγκ Ουν και του νοτιοκορεάτη προέδρου Μουν Τζε-ιν, την οποία θα ακολουθήσει η ιστορική σύνοδος κορυφής του Κιμ Γιονγκ Ουν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που αναμένεται να διεξαχθεί στις αρχές του Ιουνίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκδήλωσε αμέσως την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση του Κιμ Γιονγκ Ουν, στην οποία είδε «μια πολύ καλή είδηση για τη Βόρεια Κορέα και τον κόσμο».

«Μεγάλη πρόοδος! Αδημονώ για τη Σύνοδο μας», συμπλήρωσε ο Τραμπ μέσω Twitter.

Από την πλευρά της, η Σεούλ έσπευσε να χαιρετίσει την «ουσιαστική πρόοδο» στην πορεία «προς την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, την οποία περιμένει ο κόσμος».

Εκπρόσωπος της προεδρίας της Νότιας Κορέας χαιρέτισε ακόμη το γεγονός πως η ανακοίνωση αυτή δημιουργεί «πολύ θετικό περιβάλλον για την επιτυχία» των επικείμενων συνόδων.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018