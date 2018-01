Τμήμα του Χρηματιστηρίου της Τζακάρτα κατέρρευσε την ώρα της συνεδρίασης με τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα να εγκαταλείπουν το κτίριο πανικόβλητοι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, έχουν τραυματιστεί 12 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στα νοσοκομεία.

Μη επιβεβαιωμένες αναφορές κάνουν λόγο για κατάρρευση τμήματος του κτιρίου, στο εσωτερικό του χρηματιστηρίου. Σύμφωνα με άλλες δημοσιογραφικές πληροφορίες, κατέρρευσε ένα μπαλκόνι.

Πλάνα των τηλεοπτικών σταθμών δείχνουν να έχει καταρρεύσει μία μεταλλική κατασκευή γύρω από ένα τοπικό καφέ και κοντά στην είσοδο του πολυώροφου κτιρίου.

Ο διευθυντής του Χρηματιστηρίου της Ινδονησίας, Αλπίνο Κιανγιάγια αρνήθηκε αρχικά να σχολιάσει. Τα χρηματιστήρια στην Ασία, πραγματοποιήσουν την ώρα της κατάρρευσης, το μεσημεριανό διάλειμμα από τις εργασίες τους.

Οι τοπικές αστυνομικές αρχές διερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν την κατάρρευση.

Breaking: reports a floor has collapsed at the Jakarta Stock exchange pic.twitter.com/KZlbfIOVyW

— David Lipson (@davidlipson) January 15, 2018