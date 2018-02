Δύο Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν από την κατάρριψη του τουρκικού στρατιωτικού ελικοπτέρου, στην επαρχία Χατάι, κοντά στην πόλη του Αφρίν, σύμφωνα με τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.

Εκπρόσωπος των «Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας» (SDF), ανακοίνωσε πως δυνάμεις της κουρδικής πολιτοφυλακής κατέρριψαν το ελικόπτερο το πρωί του Σαββάτου στη δυτική Αφρίν.

Το περιστατικό κατεγράφη και σε βίντεο, το οποίο έδωσαν στη δημοσιότητα Κούρδοι μαχητές, οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη.

First footage of downed Turkish helicopter in #Afrinhttps://t.co/49Hh6dZ1GA pic.twitter.com/0KVLKXXart

— Syrian Civil War Map (@CivilWarMap) 10 Φεβρουαρίου 2018