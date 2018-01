Δώδεκα αδέλφια μεταξύ 2 και 29 ετών, διασώθηκαν από αστυνομικούς που τους βρήκαν σε άθλια κατάσταση - δεμένους με αλυσίδες και στα όρια της λιμοκτονίας - μέσα στο σπίτι τους σε μια μικρή πόλη της Καλιφόρνιας.

Οι γονείς, ο 57χρονος Ντέιβιντ Άλεν Τέρπιν και η 49χρονη Λουίζα Άννα Τέρπιν, συνελήφθησαν, προφυλακίστηκαν κι αναμένεται να προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου κατηγορούμενοι για βασανιστήρια και ότι έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή παιδιών.

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν από ένα δέκατο τρίτο θύμα και παιδί των ενόχων: ένα κορίτσι 17 ετών, που ξέφυγε από το σπίτι, στην πόλη Πέρις, νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες.

Η νεαρή τηλεφώνησε στον αριθμό άμεσης βοήθειας 911 με ένα κινητό τηλέφωνο που βρήκε μέσα στο σπίτι.

