Δύο ένοπλοι σκότωσαν σήμερα δέκα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τρεις αστυνομικούς, σε επίθεση που πραγματοποίησαν σε εκκλησία χριστιανών κοπτών στο νότιο Κάιρο, σύμφωνα με νέο απολογισμό του υπουργείου Υγείας και ιατρικές πηγές και πηγές της ασφάλειας.

Ο ένας από τους δύο δράστες της επίθεσης -που φορούσε γιλέκο με εκρηκτικά- σκοτώθηκε από τα πυρά των αστυνομικών, σύμφωνα με τις πηγές αυτές και τις πληροφορίες που μετέδωσε το αιγυπτιακό πρακτορείο ειδήσεων MENA. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε παράλληλα ότι ο δεύτερος δράστης συνελήφθη.

Οι δύο επιτιθέμενοι άνοιξαν πυρ στην είσοδο μιας εκκλησίας που βρίσκεται στην Μαρ Μίνα στην περιοχή Χελουάν, την οποία φρουρούσαν αστυνομικοί ενόψει των Χριστουγέννων, τα οποία εορτάζονται από την Κοπτική Ορθόδοξη Εκκλησία την ερχόμενη εβδομάδα.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στον τομέα της Χελουάν.

#BREAKING: At least 10 people have been killed in a #Cairo church attack. Many seriously wounded. Suspected two killers. All the details w/ @storysdh @JeffSmithi24 #Egypt #terror #coptic pic.twitter.com/x3KxdoBLyh

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) December 29, 2017