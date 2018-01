Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν, καθώς σύμφωνα με το Sky news, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι μέχρι τώρα, πέμπτη ημέρα των διαδηλήσεων, οι νεκροί ανέρχονται στους δέκα, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες πληροφορίες.

Νωρίτερα σήμερα, είχε γίνει γνωστό ότι δύο άνθρωποι έχασαν χθες, τη ζωή τους κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, σύμφωνα με το πρακτορείο ΙLNA, με τον αναβρασμό του πιο εκτεταμένου κινήματος διαμαρτυρίας στη χώρα από το 2009 να συνεχίζεται αμείωτα.

Σύμφωνα με το, προσκείμενο στους μεταρρυθμιστές, πρακτορείο ΙLNA, από την Κυριακή τέσσερις άνθρωποι συνολικά έχουν χάσει τη ζωή τους σε διαδηλώσεις. Όπως τόνισε στο πρακτορείο (που πρόσκειται στους μεταρρυθμιστές) ο τοπικός βουλευτής Χενταγιατολάχ Χαντεμί, οι δύο διαδηλωτές βρήκαν τον θάνατο από σφαίρες κατά τη διάρκεια επεισοδίων.

Στην πόλη Ντορούντ, την ίδια όπου είχαν χάσει τη ζωή τους δύο άνθρωποι την Παρασκευή, άλλοι δύο έπεσαν νεκροί στη διάρκεια χθεσινοβραδινών επεισοδίων.

«Διάλογος μέσω τάξης»

«Μπορούμε να συζητήσουμε με ειρήνη, ασφάλεια και τάξη, τα αιτήματα των πολιτών, όπως κάνουμε τα τελευταία 40 χρόνια» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ιράν Αμιρ Χαταμί.

Ο Χαταμί δήλωσε ότι η «παγκόσμια αλαζονεία» και οι εχθροί του Ιράν, επιδιώκουν να προκαλέσουν αισθήματα ανασφάλειας και αστάθειας στη χώρα. «Να σταματήσουμε τα σχέδιά τους μέσω της εθνική αλληλεγγύης, ενότητας και ακεραιότητας» είπε.

Ο ιρανός υπουργός Άμυνας κάλεσε επίσης την ιρανική κοινή γνώμη να προσπαθήσει να διατηρήσει την τάξη, να υπακούσει στους νόμους και να ενδυναμώσει την ενότητα του Ιράν.

Δεν κοπάζουν οι αντιδράσεις

Παρά την έκκληση για ηρεμία του προέδρου Χασάν Ροχανί, σποραδικές διαδηλώσεις, που εξετράπησαν σε βίαιες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, διοργανώθηκαν σε πολλές πόλεις του Ιράν, περιλαμβανομένης και της πρωτεύουσας Τεχεράνης. Στην πρωτεύουσα, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και αντλίες νερού για να διαλύσει μία μικρή ομάδα διαδηλωτών, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, σε προάστιο κοντά στο σύμπλεγμα του Πανεπιστημίου.

Παρόμοιες εικόνες, με επιθέσεις και πυρπολήσεις δημοσίων κτηρίων, τραπεζών, αλλά και περιπολικών της αστυνομίας, μεταδόθηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πολλές άλλες πόλεις της χώρας, ιδίως στο Κερμανσάχ, τον Σαχινσάρ, το Τακεστάν, το Ζανζάν και το Ιζέχ.

Εξάλλου, το Σάββατο συνελήφθησαν περίπου 200 διαδηλωτές στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε όπως ανακοίνωσε ο αντινομάρχης της πόλης, Αλί Ασγκάρ Νασερμπάχτ.

Ο ισραηλινός υπουργός Μυστικών Υπηρεσιών Ίζραελ Κατζ ενθάρρυνε τη Δευτέρα τους Ιρανούς αντικαθεστωτικούς να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους, αλλά πρόσθεσε παράλληλα πως πολιτική της χώρας του είναι να μην αναμειγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις της Τεχεράνης.

Καθώς η κυβέρνηση έχει «κατεβάσει» το ίντερνετ -καθώς οι διαδηλωτές οργανώνουν τις κινητοποιήσεις τους μέσω των social media- τα διεθνή ΜΜΕ σημειώνουν ότι, οι ειδήσεις είναι περιορισμένες και δύσκολο να διασταυρωθούν, τουλάχιστον άμεσα.

Το tweet του Τραμπ για «αλλαγή καθεστώτος»

Εκμεταλλευόμενος τη συγκυρία, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να προτρέψει σε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, γράφοντας στο twitter: «Το Ιράν αποτυγχάνει σε όλα τα επίπεδα, παρά την πολύ κακή συμφωνία που πέρασε με την κυβέρνηση Ομπάμα», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter. «Ο μεγάλος ιρανικός λαός καταπιέζεται εδώ και χρόνια. Πεινάει για τροφή και ελευθερία. Ο πλούτος του Ιράν έχει κατασχεθεί, όπως και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι καιρός να αλλάξει αυτό».

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018