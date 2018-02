Οι 65 επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους της ιρανικής εταιρείας Aseman Airlines που κατέπεσε την Κυριακή το πρωί σε ορεινή περιοχή, εν μέσω πολύ κακών καιρικών συνθηκών, εκφράζονται φόβοι ότι είναι νεκροί.

Σύμφωνα με το Borna News, όλα τα θύματα είναι Ιρανοί πολίτες.

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν ότι όλοι οι επιβαίνοντες έχουν σκοτωθεί. Στη συνέχεια όμως εκδόθηκε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία δεν είναι δυνατόν να προσεγγίσουν τα σωστικά συνεργεία τον χώρο της συντριβής και κατά συνέπεια δεν μπορούν «να επιβεβαιώσουν επισήμως» ότι δεν υπάρχουν επιζώντες.

Η εταιρεία αρχικά ανέφερε επίσης ότι στο δικινητήριο ATR 72 επέβαιναν 66 άνθρωποι - 60 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα. Αργότερα διευκρινίστηκε ότι συνολικά οι επιβαίνοντες ήταν 65 επειδή ένας από τους επιβάτες έχασε την πτήση. Πρόκειται για τον γνωστό σεισμολόγο Ακη Τσελέντη, ο οποίος καθυστέρησε λόγω μποτιλιαρίσματος και δεν ανέβηκε στο μοιραίο αεροπλάνο.

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης με προορισμό την πόλη Σεμιρόμ. Περίπου 50 λεπτά αργότερα εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ.

Τα σωστικά συνεργεία χτένιζαν την ορεινή περιοχή και στο έδαφος. «Κάνει ολοένα και περισσότερο κρύο, σκοτεινιάζει κι ακόμη δεν έχουμε ούτε ίχνος από το αεροπλάνο» ανέφερε ρεπόρτερ ενός τηλεοπτικού καναλιού που συνόδευε τους διασώστες στη χιονοσκέπαστη οροσειρά Ντένα, όπου 40 βουνά ξεπερνούν σε ύψος τα 4.000 μέτρα.

Συγγενείς των επιβατών συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο τους Γιασούζ. «Τηλεφωνούσα όλο το πρωί και δεν μου απαντούσε (σ.σ. ο επιβάτης συγγενής). Έτσι, τηλεφώνησα στον αδελφό μου κι εκείνος λέει, θα έρθει, δεν έχει καθυστερήσει ακόμη. Του εξήγησα ότι εδώ βρέχει. Μου απαντάει, μην ανησυχείς. Αργότερα, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι το αεροπλάνο έπεσε», αφηγήθηκε μια νέα γυναίκα στη δημόσια τηλεόραση του Ιράν.

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ο πρόεδρος Χασάν Ροχανί εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους. Ο πρόεδρος ζήτησε από τον υπουργό Μεταφορών να ηγηθεί των ερευνών για τα αίτια του δυστυχήματος.

Η ανταποκρίτρια της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD στο Ιράν Natalie Amiri έδωσε στη δημοσιότητα το τελευταίο μήνυμα που έστειλε επιβάτης λίγο πριν την απογείωση του αεροπλάνου. «Ας μας φυλάει ο Θεός να φτάσουμε ασφαλείς», έγραφε.

Last message of one of the passengers, who died this morning in the airplane crash in #Iran: may God protect us to arrive save. pic.twitter.com/IKEFrqCSN6

— Natalie Amiri (@NatalieAmiri) 18 Φεβρουαρίου 2018