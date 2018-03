Μαθήτρια έπεσε νεκρή σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο της Αλαμπάμα, με τις αρχές να κάνουν λόγο για ατύχημα. Δύο είναι οι τραυματίες, ένας 17χρονος που βρισκόταν σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση κι ένας εργαζόμενος στο σχολείο στον οποίο δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με το Reuters, η 17χρονη άφησε την τελευταία της πνοή καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

Φωτογραφίες στο Διαδίκτυο αποτυπώνουν εικόνες πανικού με μαθητές του λυκείου Huffman να κρύβονται κάτω από τα θρανία και να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις για το περιστατικό, ενώ η αστυνομία έχει στα χέρια της το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

«Θεωρούμε μέχρι στιγμής πως πρόκειται για ατύχημα, μέχρι η έρευνα να μας οδηγήσει κάπου αλλού» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. «Έχουμε πολλά αναπάντητα ερωτήματα, πολλούς άγνωστους παράγοντες προς το παρόν».

Η άτυχη μαθήτρια, που έχασε τη ζωή της, ήταν τελειόφοιτη. Σε λίγο θα έκλεινε τα 18, είχε ήδη γίνει δεκτή στο κολλέγιο και ήθελε να γίνει νοσοκόμα.

BREAKING: Sources identify the Huffman High School student shot and killed as 17 year old Courtlin Arrington pic.twitter.com/qM2bDK0A9t

— Jonathan Hardison (@FOX6Hardison) March 8, 2018